«Jeg tror sjansen for en 10 prosent korreksjon er høyst sannsynlig en gang mellom nå og valget,» uttalte Morgan Stanleys Mike Wilson i et intervju med Bloomberg Television mandag.

Han tror andre kvartal kommer til å bli ruglete.

Forventninger om at den amerikanske sentralbanken (Fed) vil kutte renten to ganger i år og eufori rundt kunstig intelligens har drevet referanseindeksen S&P 500 opp 17 prosent hittil i år, etter en økning på 24 prosent i 2023.

Nå begynner en rekke Wall Street-profiler derimot å trå mer forsiktig inn mot andre kvartal, som sesongmessig og er et turbulent kvartal, spesielt på grunn av tegn på at «rallyet» hittil i år kan være overopphetet.

Ser liten oppside

Manges øyne er rettet mot fredag når gigantene Citigroup, JPMorgan Chase & Co. og Wells Fargo & Co. legger frem sine tall for årets andre kvartal.

Analytiker Scott Rubner uttaler til CNBC at han er forberedt på «to smertefulle uker» fra og med august, dersom bedriftenes inntjening for andre kvartal skuffer.

Wilson i Morgan Stanley sier videre at sannsynligheten for oppside fra nå til slutten av året er «veldig lav, mye lavere enn normalt».

Analytikeren tror oddsen for at dagens aksjekurser avslutter høyere enn de er nå er på knappe 20 til 25 prosent.