BlackRock: Japanske aksjer trumfer alle

Verdens største kapitalforvalter, BlackRock, har delt sine beste tips for resten av året, rapportert via Bloomberg og Reuters.

Det beste veddemålet for aksjer er det japanske aksjemarkedet, som BlackRock er overvekt på. Dette begrunnes både som taktisk og strategisk smart fordi japanske aksjer sannsynligvis vil dra nytte av aksjonærvennlige bedriftsreformer, tilbakekomsten av mild inflasjon og en sentralbank som forsiktig normaliserer i stedet for å stramme inn.

AI-aksjer forventes å fortsette oppturen til tross for dagens høye verdsettelse, med en overvekt-anbefaling. «Vi ser ingen tech-boble», inntjening og fundamentale faktorer støtter dagens verdsettelse. En årlig vekst på 60-100 prosent i investeringer knyttet til datasentre støtter teknologiaksjer.

Korte amerikanske statsobligasjoner er attraktive, begrunnet med at det satses på at renten vil forbli høy. Inflasjonsknyttede obligasjoner er også et bra veddemål. De er nøytral til europeiske obligasjoner grunnet usikkerhet knyttet til finanspolitisk bærekraft.

I fremvoksende markeder gis det også overvekt-anbefaling på obligasjoner i hard valuta og nøytrale i verdipapirer i lokal valuta.

BlackRock foretrekker aksjer i fremvoksende markeder fremfor utviklede markeder på strategisk basis, særlig Japan, India og Saudi-Arabia.