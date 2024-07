Saken oppdateres.

Klokken 16.00 deltok Federal Reserve-sjef Jerome Powell i en høring i senatets bankkomite. Han understreket at både økonomien og arbeidsmarkedet fortsatt er sterkt, selv om de nylig har vist tegn til avkjøling, skriver CNBC.

Powell påpekte at inflasjonen har avtatt noe, og at man fortsatt er fast bestemt på å redusere den til målet på 2 prosent.

– Samtidig, i lys av fremgangen som er gjort både med å senke inflasjonen og med å kjøle ned arbeidsmarkedet de siste to årene, er ikke høy inflasjon den eneste risikoen vi står overfor, sa han.

– Å redusere pengepolitiske tiltak for sent eller for lite kan unødig svekke økonomisk aktivitet og sysselsetting, la han til.

Det er ingen store utslag på Wall Street etter møtet.

Markedet forventer at Fed begynner å kutte rentene i september og sannsynligvis følger opp med en ytterligere reduksjon innen årets slutt.

– Etter manglende fremgang mot vårt inflasjonsmål på 2 prosent i begynnelsen av året, har de siste månedlige tallene vist beskjedne fremskritt. Flere positive data vil styrke vår tillit til at inflasjonen beveger seg bærekraftig mot 2 prosent, sa Powell.