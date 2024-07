Tirsdag uttalte Boeing at de leverte flere kommersielle jetfly i juni enn i noen annen måned i år - totalt 44 fly. Noe som likevel betyr en nedgang på 27 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Boeing, som befinner seg i et virvar av juridiske og produksjonsmessige ufordringer, har tidligere sagt at de vil komme til å øke produksjonen innen Q4. Selskapet har måttet takle knuter i forsyningskjeden og en mer langsommere samlebåndslinje siden en dørplugg på et 737 MAX 9-fly eksploderte i luften 5. januar, noe som økte regulatorisk granskning.

Etter justeringer for å reflektere etterslepet i leveranser, rapporterte Boeing justerte netto bestillinger for juni på negative 104 fly.

Airbus nesten dobbelt så mange leveranser

Dette brakte Boeings totale brutto bestillinger så langt i år til 156. Etter å ha fjernet kanselleringer og konverteringer, hadde Boeing en netto total på 115 bestillinger siden starten av 2024.

Etter ytterligere regnskapsjusteringer rapporterte Boeing justerte netto bestillinger på 26 fly så langt i år.

Til nå har Boeing levert 175 fly, sammenlignet med rivalen Airbus som i første halvår har levert 323 fly. Boeing kunngjorde tirsdag at de for andre halvdel av 2024 har sikret seg 327 brutto bestillinger på nye fly.

Boeing-aksjen svekkes onsdag 0,36 prosent. Hittil i år er aksjen til verdens største flyleverandør ned 26,42 prosent.