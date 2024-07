Oljeaksje straffes etter markedsoppdatering

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.407,15 poeng, opp 0,4 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 84,85 dollar, opp 0,2 prosent. Equinor faller 0,6 prosent til 290,15 kroner, mens Aker BP stiger 0,2 prosent til 262,20 kroner.

Arctic nedjusterer sitt kursmål på Equinor fra 360 til 350 kroner, men gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. Analytikeren nedjusterer driftsresultatestimatet for 2024 med seks prosent på grunn av lavere forventninger til andre kvartal og en liten reduksjon i meglerhusets oljeprisprognoser for tredje kvartal.

Onsdag har Okea vært ute markedsoppdatering. Driftsinntekten i andre kvartal var på 2,58 milliarder kroner, mot 3,47 milliarder i første kvartal. Selskapet varsler også om nedskrivinger til opp mot 300 millioner. Aksjen faller 5,6 prosent til 22,48 kroner.

Kongsberg Gruppen leverte tall for andre kvartal onsdag. Driftsinntektene var på 11,59 milliarder kroner, opp fra 9,61 milliarder i samme periode 2023, en økning på 21 prosent. Selskapet fikk et EBITDA-resultat på 1,82 milliarder kroner, hvilket er 200 millioner kroner høyere enn forventet.

I løpet av onsdagen har aksjen for første gang blitt omsatt for over 1.000 kroner.

– Vi har lagt bak oss nok et solid kvartal. Driftsinntektene økte, og lønnsomheten var god. Vi opplever høy etterspørsel etter våre løsninger, både fra sivile- og forsvarskunder, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen. Aksjekursen stiger 11,1 prosent til 993 kroner.

I andre kvartal fikk BlueNord et EBITDA-resultat på 72,2 millioner dollar, sammenlignet med 98,7 millioner dollar i samme periode i fjor. Resultat før skatt endte på 10,6 millioner dollar. Aksjen stiger 1,3 prosent til 534 kroner.

Western Bulk Chartering har solgt ultramax-skipet Western Oslo etter utøvelsen av en kjøpsopsjon. Selskapet realiserer dermed en gevinst på rundt 50 millioner kroner. Aksjen stiger 6,8 prosent til 28,30 kroner.

Aker Carbon Capture faller 6,7 prosent til 6,20 kroner etter å ha publisert sin kvartalsrapport onsdag.