Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen spår Oslo Børs opp 0,4 prosent eller i intervallet 0,1 til 0,7 prosent.

Asia

Asia-børsene stiger torsdag etter rentebeslutning i Sør-Korea. Ny bestenotering i Japan.

I Japan stiger Nikkei 1 prosent. Ved starten av handelen nådde indeksen 42.400 poeng, som er den høyeste noteringen noensinne. Den bredere Topix-indeksen styrkes 0,9 prosent.

Sør-Korea holdt som ventet renten uendret på 3,5 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen prisen stiger torsdag 0,5 prosent og handles nå til 85,8 dollar pr. fat. Da Oslo Børs stengte onsdag ble et fat nordsjøolje omsatt for 84,51 dollar, ned 0,2 prosent.

Den amerikanske WTI-oljen stiger 0,4 prosent og omsettes nå for 82,45 dollar pr. fat.

Wall Street

Wall Street fortsetter å skrive nye rekorder. Oppgang i halvlederselskaper sendte S&P 500 for første gang over 5.600, mens Apple nå handles i all time-high.

Onsdag klatret den brede samleindeksen S&P 500 opp 1 prosent til 5.621 poeng, mens teknologi-indeksen Nasdaq, steg 1,2 prosent til 18.615. Industritunge Dow Jones slo tilbake etter to dager på rad med nedgang, og presterte sin beste dag siden mai og steg 1,1 prosent til 39.566.

Den 10-årige amerikanske statsobligasjonsrenten, også kjent under «tiåringen», var ved stengetid ned 0,3 prosent til 4,285 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg onsdag opp 0,3 prosent før den sluttet på 1.406,03 poeng

Onsdagens store vinner var Kongsberg Gruppen, som steg 11,1 prosent til 993,00 kroner etter å ha presentert tall for andre kvartal. Det er den høyeste sluttnoteringen noensinne.

Equinor falt 1,2 prosent til 288,35 kroner, mens Aker BP falt 0,5 prosent til 260,50 kroner.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.:

Akastor: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00