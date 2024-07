New York-børsen fortsetter å skrive stadig nye toppnoteringer.

Onsdag klatret den brede samleindeksen S&P 500 opp 1 prosent til 5.621 poeng, mens teknologi-indeksen Nasdaq, steg 1,2 prosent til 18.615. Industritunge Dow Jones slo tilbake etter to dager på rad med nedgang, og presterte sin beste dag siden mai og steg 1,1 prosent til 39.566.

Den 10-årige amerikanske statsobligasjonsrenten, også kjent under «tiåringen», endte ned 0,3 prosent til 4,285 prosent.

Vix-indeksen, også kjent som «fryktindeksen», klatret 1,92 prosent til 12,75.

Oljeprisen styrkes

Oljeprisen styrkes etter et hopp i raffineringsaktiviteten i USA forrige, noe som førte til en større enn forventet nedgang i bensin- og råoljelagrene, skriver Reuters.

Ett fat nordsjøolje (brent spot) handles opp 0,85 prosent til 85,38 dollar, mens WTI-oljen handles opp 1,22 prosent til 82,40 dollar fatet.

Halvlederselskaper ledet an oppgangen

Chip-aksjer var en av onsdagens store vinnere. Taiwan Semiconductor la på seg nesten 3 prosent etter at inntjeningen fra april til juni slo Wall Streets forventninger, mens Nvidia på sin side økte med 2 prosent.

Også Advanced Micro Devices, On Semiconducter og Micron Technology klatret kraftig onsdag, der samtlige steg rundt 3 prosent eller mer.

Apple i all time-high

Tesla steg 1,07 prosent etter at den legendariske obligasjonsinvestoren Bill Gross sammenlignet kursutviklingen i Tesla med favorittaksjer på sosiale medier.

– Tesla er den nye meme-aksjen, sa investoren.

Apple klatret 1,6 prosent og handles nå i all time-high siden børsdebuten tilbake i mai 1984. Oppgangen skjer etter at selskapet varslet at de forventer å selge 90 millioner iPhone 16-enheter i Q3 og Q4. Apple tror implementeringen av nye AI-funksjoner vil løfte etterspørselen.

Nike, på sin side, handles på sitt laveste det siste året og endte marginalt ned 0,08 prosent.

Produsenten av Hooka-sko og Uggs, Deckers Outdoor, falt onsdag 5,4 prosent etter rapporter om svake salgstall - i sær av Hookas Clifton-joggesko. På samme tid, bare i år, har aksjen til skoprodusenten skutt opp så mye som 32 prosent.