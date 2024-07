DNB om inflasjonstall: Øker sjansen for rentekutt

Kjerneinflasjonen i juni var på 3,4 prosent på årsbasis, ned fra 4,1 prosent i mai. Dette var lavere enn konsensusestimatene på 3,6 prosent og DNB Markets sine estimater på 3,8 prosent.

Kyrre Aamdal i DNB Markets mener at den store overraskelsen var reduksjonen i prisene på pakkereiser, som alene trakk ned kjerneinflasjonen med to-tre tideler. I tillegg bidro lavere vekst i husleiene og prisene på helsetjenester og transporttjenester til nedgangen i inflasjonen.

Kan komme rentekutt i år

Aamdal mener at den lavere inflasjonen nå øker sjansen for at Norges Bank kan gjennomføre et rentekutt allerede i desember. Under møtet i juni åpnet Norges Bank for muligheten til å redusere renten tidligere enn opprinnelig planlagt, dersom inflasjonen skulle avta raskere.

Derimot fortsetter han med at et enkelt tall tvilsomt vil være avgjørende for at Norges Bank skal avvike fra sin opprinnelige plan, og at man må se flere slike tall for at det skal bli en mulighet.

Etter gårsdagens tall priser markedene nå nær 65 prosent sannsynlighet for kutt i desember, mot kun 24 prosent dagen før.

Senere i dag kommer det inflasjonstall fra USA for juni. Forrige måned var kjerneinflasjonen 3,4 prosent, og konsensus forventer at dette vil holde seg uendret.