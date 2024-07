I løpet av 2023 fikk aksjemarkedet «The Voice»-dommer, artist og låtskriver Ina Wroldsen til å trykke på knappen og snu stolen mot markedet. Det gjorde hun lurt i, for hun hadde et knallår i aksjemarkedet i 2023, ifølge 2023-tallene for hennes aksjeselskap Stairs Music.

Wroldsen har til sammen investert 25,3 millioner kroner i aksjemarkedet. I fjor steg verdiene med 4,8 millioner kroner, og ved årsskiftet var aksjeporteføljen bokført til 30,9 millioner kroner.

Ina Wroldsens mor og manager Kristin Wroldsen ønsket ikke å kommentere tallene og hvilke investeringer som ble gjort i 2023. Det er derfor usikkert hvor hun har investert. Datter Ina eier 80 prosent av Stairs Music, mens mamma Kristin eier 20 prosent.

Avkastningen hjalp henne med å heve verdien av finansinntektene fra minus 1.843 kroner i 2022 til 5,7 millioner i 2023.

Alle Wroldsens investeringer i 2023 var ført under posten aksje- og hedgefond, og ingenting satt i rentefond, ifølge regnskapsnotene. I 2022 var det investert 20,3 millioner i aksjer og 5,4 millioner i rentefond.

Nok av tørt krutt

I løpet av 2023 kunne Wroldsen også se at Stairs Musics inntekter fikk seg et kraftig oppsving, da de steg til 20,2 millioner, fra 15,7 i 2022.

Totalt kom driftskostnadene på 6,3 millioner, som blant annet inkluderer lønnskostnader til tre årsverk på 3,5 millioner til sammen. Det ga et driftsresultat på 14 millioner.

Det ga Wroldsen et resultat før skatt på 19,7 millioner. Etter en skatteregning på 3,3 millioner kom årsresultatet på 16,4 millioner kroner.

I tillegg til Wroldsens investeringer, satt hun også med en god del penger i banken ved utløpet av året. I sum satt hun med 15,7 millioner i kontanter i 2023, noe ned fra 17,9 millioner i 2022.



Totalt satt Wroldsens selskap på eiendeler for 53,8 millioner i 2023, opp fra 48,8 millioner i 2022.

Stairs Music hadde 36,5 millioner i egenkapital i 2023, opp fra 35 millioner i 2022. Gjelden i 2023 steg til 17,3 millioner, fra 13,7 i 2022. I sum var egenkapitalen og gjelden på 53,8 millioner ved utgangen av 2023.