Petter Stordalens investeringsselskap Strawberry Capital har for andre år på rad hatt store utfordringer i aksjemarkedet.

Regnskapet for 2023 viser et realisert tap på 85,4 millioner kroner fra aksjer og andre finansielle instrumenter. Det er mer enn en dobling fra de 37,8 millioner kronene som ble tapt i 2022.

– Det er veldig enkelt å svare på – et veldig skuffende år for oss – som i hovedsak forklares med kursfall i Atlantic Sapphire. Ut over det har jeg ingen ytterligere kommentar, sier adm. direktør Kenneth Jarl Andersen i Strawberry Capital.



Noen mindre, positive verdiendringer ga lite drahjelp, og selskapet endte med et samlet tap før skatt på 108,3 millioner kroner for 2023. Dette er likevel en forbedring fra 2022, da tapet før skatt var hele 196,5 millioner kroner. Resultatet for 2022 var i motsetning til 2023 i stor grad drevet av urealisert verdiendring.

De seneste to årene har Strawberry Capital tapt hele 305 millioner kroner på investeringer. Egenkapitalen har krympet betydelig, fra 681,7 millioner kroner i 2021 til 429,3 millioner kroner ved utgangen av 2023.

Skivebom for Stordalen

Brorparten av investeringene har vært plassert i selskapene Atlantic Sapphire og Aker BioMarine, samt emballasjeprodusenten Bewi. Atlantic Sapphire har tatt et mageplask på børs etter gjentatte ganger å ha levert under forventning. Bare i 2023 hadde selskapet en nedgang på 78 prosent på Oslo Børs.

Da Finansavisen i august 2023 skrev om Atlantic Sapphires driftsoppdatering for første halvår, kom det en klar beskjed fra Kepler Cheuvreux-analytiker Christian Nordby: «Aksjen er ikke investerbar». Bewi falt også 44 prosent i 2023. Et lyspunkt finnes det derimot i at Aker BioMarine har sett en økning på 16 prosent.

Selv om Strawberry Capital har tråkket feil de seneste årene, kan konsernet nyte godt av en hotellvirksomhet som fortsetter å levere. Selskapet har også andre betydelige investeringer utenfor hotellvirksomheten. Kombinert med Strawberry Equities er det de seneste to årene blitt investert 2 milliarder kroner i nye bransjer og start-ups.