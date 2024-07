Tech-smell på New York-børsen

(Sist oppdatert 18:46)

Etter to timers handel på New York-børsen har Nasdaq falt 1,9 prosent, S&P 500 1,0 prosent, mens Dow Jones er uendret.

Både Nasdaq og S&P 500 nådde nye all-time high nivåer på henholdsvis 18,671,07 og 5.642,45 før indeksene snudde ned torsdag.

Inflasjon

Inflasjonen i USA falt med 0,1 prosent på månedsbasis i juni, mens den økte med 3,0 prosent på årsbasis, viser tall fra U.S. Bureau of Labor Statistics torsdag. Konsensus pekte ifølge Trading Economics mot pluss 0,1 prosent på månedsbasis og 3,1 prosent på årsbasis.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat/energi, var 0,1 prosent på månedsbasis og 3,3 prosent på årsbasis i juni. På forhånd var det ventet en kjerneinflasjon på 0,2 prosent på månedsbasis og 3,4 prosent på årsbasis.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 4,21 prosent etter torsdagens inflasjonstall.

Tech tynger

Investorene selger seg ned i de toneangivende teknologiselskapene Nvidia, Microsoft, Meta og Apple som faller henholdsvis 2 til 5 prosent. Hovedårsaken er inflasjonen som kom inn på sitt laveste på tre år, som styrker caset for rentekutt fra Federal Reserve i september. Investorene foretrekker nå rentesensitive small-caps og boligaksjer.

Tesla-aksjen faller nærmere 7,0 prosent etter et Bloomberg-oppslag om at selskapet har utsatt en robotaxi-visning fra august til oktober.

Boligaksjer som Home Depot stiger 2,3 prosent, mens D.R Horton stiger 6,3 prosent.

PepsiCo

Torsdag presenterte PepsiCo sine kvartalstall, samtidig som ledelsen senket inntektsforventningene for hele året. Ifølge CNBC forventes det nå en organisk inntektsvekst på rundt fire prosent, mens det tidligere var guidet en inntektsvekst på minst fire prosent.

I andre kvartal fikk PepsiCo et justert resultat pr. aksje på 2,28 dollar, godt over forventningene på 2,16 dollar pr. aksje. Selskapet omsatte i perioden for 22,5 milliarder dollar, mens det var ventet en omsetning på 22,57 milliarder dollar. Aksjen falt 2,6 prosent i åpningsminuttene, men har nå hentet seg inn og er marginalt opp.

Fed

«Fed-sjef Jerome Powell avsluttet den halvårlige høringen i Kongressen i går med et budskap som var mindre haukete enn ventet. Dette betyr at sentralbanken i USA nå er klar for å kutte styringsrenten etter de siste års aggressive kamp mot inflasjonen», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.