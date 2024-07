Japansk yen har vært den svakeste valutaen blant G10-landenes det siste året. IG har også merket seg at fallet er usedvanlig stort.

Torsdag styrkes yen kraftig mot dollar, etter lavere inflasjonstall fra USA. Den lavere enn ventede amerikanske inflasjonen i juni har også økt sannsynligheten for tidligere rentekutt, som også bidrar til å svekke dollaren.

Den 3. juli ble USD/JPY handlet til 161,5, som var den svakeste kursen siden 1986. Ti minutter før inflasjonstallene fra USA kom torsdag kl. 14:30 var kursen 161,62. Tre kvarter senere ble USD/JPY handlet på 157,72.

Global markedsstrateg i Brown Brothers Harriman, Win Thin, sier til Bloomberg at det ikke er sannsynlig, men mulig, at det pågår en intervensjon.

«Yen falt dramatisk og det ser ut som veldig god timing, men etter min mening er det bare shortinndekning», skrev sjef for salg og trading hos Mitsubishi UFJ Trust & Banking, Takafmi Onodera.

Finansminister Shunichi Suzuki har sagt at han er dypt bekymret for virkningen av raske og ensidige valutabevegelser på økonomien. Det japanske finansdepartementet har etter sigende brukt over 9,8 billioner yen på å styrke yen i to tidligere intervensjoner i år – sannsynligvis den 29. april og 1. mai.