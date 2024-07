Rentestup på inflasjonstall

«Det vil kunne gi en årsvekst på 3,5 prosent i juni. Et utfall på 3,4 prosent eller 3,5 prosent tror vi markedene vil oppfatte som tilfredsstillende, ettersom inflasjonstakten kom tydelig ned i mai», skrev seniorøkonom Kyrre Aamdal i torsdagens morgenrapport.

Rentene stuper

Dagens inflasjonsrapport styrker caset for at Federal Reserve kutter renten med 25 basispunkter i september. Markedet priser nå inn en sannsynlighet på over 80 prosent for et septemberkutt. Dagens styringsrente i USA ligger på 5,25-5,50 prosent.

– Både samlet og kjerneinflasjonen er lavere enn ventet. Dette styrker troen på rentekutt i september. Sjansen var 70 prosent før disse tallene og er definitivt høyere nå, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank i en kommentar.

Renten på den amerikanske 10-åringen har reagert ved å stupe fra 4,30 til 4,20 prosent, mens 2-åringen har gått fra 4,64 til 4,53 prosent.

Reaksjonen var mindre på Wall Street hvor S&P 500, Dow Jones og Nasdaq-futures stiger 0,2 prosent.

Dollaren svekker seg markant. EURUSD har gått fra 1,0846 til 1.0889, mens USDNOK har gått fra 10,77 til 10,66.

Færre nye ledige

Andre makrotall viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA var 222.000 personer i forrige uke, mot ventet 236.000 personer, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics.

Antallet førstegangssøkere er det laveste siden mai. Uken før var antallet førstegangssøkere 239.000.

Fire ukers glidende gjennomsnitt var 233.500, 5.250 ned fra reviderte 238.750 uken før.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing claims – var 1.852.000 pr. 29. juni. På forhånd var det ventet en måling på 1.860.000.

Continuing claims-tallet for uken før var 1.856.000, nedjustert fra opprinnelig rapporterte 1.858.000.