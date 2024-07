I andre «auksjon» vil hydrogen som er blitt eksportert til EU-land selges til høyeste byder. Tyske myndigheter håper at «økt tilgang på grønn hydrogen til en konkurransedyktig pris vil skape insentiver for industrisektoren og andre til å investere i anlegg som kan ta i bruk hydrokarboner».

– En viktig milepæl

Adm. direktør i Scatec, Terje Pilskog, mener avtalen med H2Global og tyske Hintco er en «viktig milepæl for Egypt Green Hydrogen-prosjektet i Ain Sokhna, Egypt».

– Vi er takknemlige for den egyptiske regjeringens ledende rolle i å støtte dette banebrytende prosjektet, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet med relevante interessenter for å etablere Egypt som et regionalt knutepunkt for grønt hydrogen. Med Fertiglobe som sikrer en avtakingsavtale for ammoniakken, vil det kunne skyte fart i utviklingen av Egypt Green Hydrogen-prosjektet og bringe det nærmere finansiell avslutning, sier Scatec-CEO Pilskog i børsmeldingen.

I 2021 ble Scatec og samarbeidspartnere enige om å utvikle, bygge, eie og drifte et 100 MW elektrolyseanlegg for å produsere fornybart hydrogen som skal brukes som råstoff for produksjon av fornybar ammoniakk ved Fertiglobe's ammoniakkfabrikk i Ain Sokhna nær Suez-kanalen i Egypt. Prosjektet vil bli drevet av rundt 270 MW sol- og vindkraft og vil levere omtrent 13.000 tonn fornybart hydrogen og opptil 74.000 tonn fornybar ammoniakk årlig.

Håper på finansiell close i 2025

Nandita Parshad, adm. direktør for EBRDs (Den europeiske bank for gjenoppbygning og utvikling) Sustainable Infrastructure Group, uttaler i børsmeldingen at: «Signeringen av avtakingsavtalen er en viktig milepæl for Egypt Green Hydrogen-prosjektet for våre langvarige kunder Scatec og Orascom Construction, samt Sovereign Fund of Egypt og Fertiglobe. EBRD er stolt av å støtte dette banebrytende prosjektet som vil produsere 13.000 tonn fornybart hydrogen årlig og skape kommersielt levedyktig produksjon av fornybart hydrogen i Egypt.»

Scatec er hovedutvikler og majoritetssponsor av Egypt Green Hydrogen med en eierandel på 52 prosent.

De neste viktige milepælene for prosjektet er å velge elektrolysør-leverandør og fullføre prosjektfinansieringsprosessen med European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Investment Bank (EIB), Tysklands utviklingsfinansinstitusjon og KfWs datterselskap DEG, British International Investment (BII) og US International Development Finance Corporation (DFC). Partnerne venter at alle nødvendige finansieringsavtaler er på plass i første halvår 2025.