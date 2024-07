Torsdag kveld slapp Protector Forsikring tallene for andre kvartal i 2024. Tallenes tale er en halvering av resultatet før skatt for forsikringsvirksomheten for Q2 sammenlignet med året før, fra 384 millioner kroner til 157 millioner kroner.

Driftsinntektene endte på 3,5 milliarder kroner mot ventet 3,7 milliarder kroner. Det er likevel en kraftig forbedring fra samme tid i fjor da selskapet omsatte for 3,06 milliarder kroner.

For første halvdel av 2024 sitter selskapet igjen med et resultat på 710 millioner kroner, ned fra 845 millioner kroner første halvår i fjor.

Lønnsomhetsmålet «Combined Ratio» økte til 94,5 prosent, opp fra 83,9 prosent i Q2 i fjor.

Samlet resultat før skatt for både forsikring- og investeringsvirksomheten endte 348 millioner kroner, opp fra 330 millioner. Etter skatt sitter selskapet igjen med 254 millioner for Q2, mot 192 millioner kroner på samme tid i fjor.

Rentepapirer redder mye av bunnlinjen, der investeringsvirksomheten ga netto inntekter på 242 millioner kroner for Q2, mot et tap på 38 millioner kroner på samme tid i fjor.

Inntjening per aksje forløper seg dermed til 3,1 kroner, mot 2,7 kroner i Q2 i fjor.

Protector Forsikring Q2 2024 (Mill.kr) 2.kv./24 2.kv./23 Driftsinntekter 3.551 3.057 Driftsresultat 335 562 Resultat før skatt 348 330 Årsresultat 254 219



Børs-brannen demper Danmark-resultatet

Selskapet skriver at tallene for Q2 var sterkt drevet av et godt kvartal for virksomheten i Sverige, Storbritannia og Norge, mens to store forsikringskrav, inkludert brannen i den historiske Børs-bygningen i København, la en demper på resultatet i Danmark.

Nettoinntektene fra forvaltede eiendeler endte på pluss 271 millioner kroner, en prosentvis avkastning på 1,3 prosent, for årets to første kvartaler. Det er en klar økning fra fjorårets to første kvartaler da selskapets nettoinntekter forløp seg til negative 180 millioner, som ga en negativ avkastning på 1,0 prosent.

Protector-aksjen har gått som en kule på børsen de siste årene og er hittil i år opp hele 44,7 prosent. Med på laget er blant annet investor Aasulv Tveitereid, som det siste året har kunnet se aksjen stige nesten 58 prosent.

Selskapet besluttet også å utdele et tilleggsutbytte på NOK 165 millioner, tilsvarende 2 kroner per aksje - på lik linje med Q1. Utbyttet vil bli utbetalt 23. juli 2024.