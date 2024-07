Storebrand fikk et resultat før skatt på 2.177 millioner kroner i andre kvartal. Det var marginalt bedre enn analytikernes forventninger på 2.108 millioner kroner, ifølge selskapsinnhentet konsensus. Det var også langt bedre enn i samme periode i fjor, da resultatet før skatt viste 800 millioner kroner.

Konsernresultatet kom inn på omtrent 2,25 milliarder kroner, mot 856 millioner i samme periode året før. Analytikerne ventet på forhånd et konsernresultat på 2,18 milliarder. Konsernresultatet tar for seg resultatet før amortisering og skatt.

«Jeg er fornøyd med at vi igjen leverer tosifret vekst rund baut innen pensjon, kapitalforvaltning, forsikring og bank, samtidig som vi har kontroll på kostnadene,» skriver konsernsjef Odd Arild Grefstad i en børsmelding.

Ved utgangen av andre kvartal hadde selskapet en solvensmargin på 191 prosent, mot 196 prosent i samme kvartal i fjor. Det er 1 prosentpoeng bedre enn det konsensus ventet.

Selskapet har et mål om en solvensmargin på 150 prosent, og dersom den er over 175 prosent, vil det kjøpe tilbake aksjer eller dele ut ekstraordinære utbytter.

Økte fee- og administrasjonsinntektene

Storebrands kanskje viktigste inntektskilde er fee- og administrasjonsinntekter, som var 1.888 millioner i kvartalet – marginalt bedre enn konsensus' forventning på 1.885 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 13 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, da de var på 1.670 millioner.

Videre skriver selskapet at det finansielle resultatet ble styrket av salget av Storebrand Helseforsikring. Virksomheten ble solgt til Ergo International, og Storebrand kunne bokføre en gevinst på omtrent 1,05 milliarder kroner.

«Salget av Storebrand Helse synliggjør verdier og bidrar til et av historiens beste kvartalsresultater,» sier konsernsjefen.

Han trekker også frem at de er fornøyde med kjøpet av sitt eget hovedkontor. I juni inngikk Storebrand en avtale om å kjøpe aksjene i Lysaker Park Eiendom, som eier Storebrands hovedkontor. Hensikten med kjøpet var å lande en langsiktig løsning når dagens leieavtale utløper i 2027.

Storebrand (Mill. kr) 2. kv./24 2. kv./23 Fee og adm. inntekter 1.888 1.670 Driftsresultat 819 590 Resultat før amortisering 2.249 856 Resultat før skatt 1.177 800

Mye skade

De seneste kvartalene har skadeforsikring opplevd høye skadenivåer, og det påvirket også Storebrand i andre kvartal.

Storebrand hadde en combined ratio på 97 prosent, som ikke er innenfor selskapets mål.

Combined ratio er et sentralt nøkkeltall innen forsikring, og er en sammenstilling av kostnader og engangsutbetalinger mot forsikringspremier. Jo lavere dette tallet er, desto høyere er lønnsomheten.

Forsikringsresultatet endte på 396 millioner kroner, mot 367 millioner samme periode i fjor.

«Forsikringsvirksomheten er på rett vei, men utbetalingene innen skadeforsikring er fortsatt for høye. Vi jobber videre for å nå målet om 90–92 prosent combined ratio i 2025. Likevel leverer vi et solid driftsresultat som samlet sett økte med 38 prosent sammenlignet med fjoråret,» sier Grefstad.