JPM

JPM rapporterte rekordfortjeneste; nettoinntektene endte på 13,1 milliarder dollar i andre kvartal, opp 25 prosent fra den forrige rekorden året før. Justert inntjening pr. aksje (EPS) var 4,4 dollar mot forventningen om 4,28.

Investeringsbankene og aksjehandlerne i banken knuste forventningene. Gebyrer fra investeringsbankdelen steg 50 prosent forbi analytikernes estimater, til 2,4 milliarder dollar. Selskapets aksjehandlere økte inntjeningen med 3 milliarder, opp 21 prosent.

Trading-segmentet slo også forventningene, særlig aksjetrading. Totalt ble inntektene i segmentet 7,793 milliarder mot forventningene på 7,173 milliarder.

Guidingen for NII (rentenetto) for 2024 blir gjentatt til 91 milliarder dollar for året.

Aksjen faller rundt 0,8 prosent til 205,7 i førhandelen.

Wells Fargo

Banken leverte en justert EPS på 1,33 dollar mot konsensus 1,29. Inntektene var på 20,69 milliarder mot 20,28 konsensus.

NII endte på 11,92 milliarder mot 12,12 milliarder forventet.

Aksjen faller 5,4 prosent til 56,92 dollar i førhandelen.

Citigroup

Nettoinntekten endte på 3,2 milliarder dollar, som resulterte i en EPS på 1,52 dollar, mot 1,39 konsensus.

Igjen gjorde aksjehandlerne en god jobb og slo konsensus med 34,34 prosent med en inntekt på 1,52 milliarder.

Banken guider at kostnadene for året vil være i den høyere delen av tidligere veiledning, 53,5-53,8 milliarder dollar.

Aksjen stiger rundt 3,1 prosent til 67,77 i førhandelen.