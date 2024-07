Klokken 18:30 er Nasdaq-indeksen opp 0,9 prosent og står i 18.441,04 poeng mens Dow Jones stiger 0,8 prosent til 40.055,07 poeng. S&P 500 stiger 0,8 prosent til 5.626,11 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,195 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,34 prosent til 12,23.

Torsdag steg Russell 2000 hele 3,6 prosent mens teknologitunge Nasdaq falt to prosent.

«Om dette er starten på en større rotasjon, gjenstår å se. Forventninger om lavere renter kan utløse en større rotasjon fra megaselskaper til mindre selskaper», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Det rapporteres også om en netto short-posisjon mot Rusell 2000-futures, som økte med 16,8 prosent over de siste fem ukene - den største bevegelsen over en fem-ukers periode siden mars 2020. Det kan altså tyde på en shortskvis, samt en rotasjon.

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase faller 0,4 prosent etter at selskapet presenterte sin kvartalsrapport. I andre kvartal omsatte storbanken for 50,99 milliarder dollar, godt over forventningene på 49,87 milliarder dollar. Justert resultat pr. aksje var på 4,26 dollar, mens forventningene lå på 4,19 dollar pr. aksje.

Wells Fargo

Samtidig stuper Wells Fargo 5,8 prosent etter at ledelsen la frem tall som viste en nedgang på ni prosent i netto renteinntekter i årets andre kvartal. Resultat pr. aksje var på 1,33 dollar, mens analytikerne forventet et resultat på 1,29 dollar pr. aksje.

Magnificent 7

Apple stiger 1,4 prosent til 230,81 dollar.

Amazon ned 0,1 prosent til 194,79.

Alphabet uendret på 185,62.

Meta faller 1,8 til 503,74 dollar.

Microsoft ned 0,2 prosent til 453,60.

Nvidia stiger 2,3 prosent til 130,31.

Tesla leder med 3,7 prosent til 249,97 dollar.

Produsentprisene

Produsentprisene i USA økte med 0,2 prosent på månedsbasis i juni. På årsbasis var produsentprisene opp 2,6 prosent. Ifølge Trading Economic var det ventet en oppgang på 0,1 prosent på månedsbasis og 2,3 prosent på årsbasis.

Kjerne-PPI, som ser bort fra mat og energi, økte med 0,4 prosent på månedsbasis og 3,0 prosent på årsbasis.

Inflasjon på riktig vei

Torsdag kom nye tall som viste at inflasjonen steg med 3,0 prosent fra juni i fjor til juni i år, mens det var ventet en vekst på 3,1 prosent. Også kjerneinflasjonen avtok, med en tidel mer enn konsensus, til 3,3 prosent.

«Den lavere inflasjonen sammen med Feds forsiktige dreining tidligere i uken bidro til at markedene nå priser inn en sannsynlighet på 93 prosent for rentekutt på møtet i september. Vi venter også rentekutt da», skriver DNB Markets i en oppdatering.