Tigergutt knust av indeks

Ole Andreas Halvorsen, Norges nest rikeste person, er forvalteren bak Viking Global Investors.

Viking Global Investors ser etter både long og short investeringsmuligheter. Mesteparten av eksponeringen skjer i USA.

I løpet av første halvår har fondet oppnådd en avkastning på 8,2 prosent, ifølge Bloomberg. Dermed ligger fondet bak S&P 500 som genererte 15,3 prosent i samme periode.

Viking Global Investors er på Bloomberg oppført med 76 aktive investeringer det siste året. Av de 76 aktivene er 47 selskaper i sektoren «Health Care».

Noen av de nyeste tilskuddene innebærer Diagonal Therapeutics, som ble kjøpt ifølge Bloomberg 4. april, et tilsynelatende unotert selskap fra USA. Sionna Therapeutics, også unotert, og Mainstay Medical Holdings plc, ble alle kjøpt i år.

I teknologisektoren står fondet oppført med 16 posisjoner. Fra tidligere 13-F fra første kvartal vet man at Halvorsen og co. har likt Visa-aksjen, Workday, Amazon og Philip Morris International.

Ved utgangen av første kvartal stod Visa for 3,4 prosent av hele porteføljen, og er så langt i år opp 1,92 prosent, langt bak indeks. Amazon derimot, er opp 28,63 prosent. Workday hadde et stygt fall 23. mai, og er ned 17,1 prosent for året.

Norske Tigergutt var ikke den eneste tigercubben som startet året bak indeks; Tiger Global står oppført med 12,8 prosent avkastning så langt i år. Både Tiger Global og Viking Global har ikke stått oppført med noen Nvidia-eksponering.