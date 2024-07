Tesla nedgraderes fredag til selg av UBS. Storbanken mener aksjepremien er for stor i forhold til bilprodusentens vekstutsikter.

UBS, med analytiker Joseph Spak, nedgraderer Tesla til selg fra hold, samtidig som kursmålet heves fra 147 dollar til 197 dollar.

Tesla handles ved lunsjtider i USA til 249 dollar, opp 3,63 prosent etter gårsdagens gigantfall på over 8 prosent, etter at Bloomberg rapporterte om at elbilprodusenten utsetter lanseringen av selskapets Robotaxi med to måneder.

Ser mindre etterspørsel

Øvrige meglerhus opererer med 27 kjøpsanbefalinger, 18 holdanbefalinger og 15 salgsanbefalinger. Konsensus har et kursmål på 203,74 dollar over de neste 12 månedene, 18,8 prosent ned fra dagens kurs.

UBS tror ikke Tesla vil klare å nå produksjonsmålet på 5 millioner kjøretøy innen 2030, men anslår at elbilprodusenten vil nå 3,9 millioner kjøretøy. Bankens utsikter for Tesla på mellomlang sikt, fra 2025 til 2027, er på samme tid 11 prosent under konsensus, skriver MarketWatch.

– Vi ser mindre etterspørsel etter elbiler (og en metning i etterspørselen for dagens modellutvalg) i USA og mer konkurransedyktige markeder i Europa og spesielt Kina, uttaler meglerhuset.

Én tredjedel del av verdien i bilvirksomheten

De mener at kun 28 prosent av dagens markedsverdi kan tilskrives bilvirksomheten. Det har de regnet seg frem til ved å anta en gjennomsnittlig salgspris på 40.000 dollar som er konsensus for leveranseforventninger i 2030, noe som betyr en normalisert driftsmargin på 15 prosent og PE-multippel på 20. Ved å trekke dette fra og diskontere egenkapitalkostnaden, finner UBS at omtrent én tredjedel av market cap. kan tilskrives bilvirksomhetsdelen.

– Markedsverdien som kan tilskrives bilproduksjonen var mer konsistent enn vi hadde forventet. Det har tidligere vært mellom 200 til 300 milliarder dollar siden 2021, eller 60-90 dollar per aksjer, uttaler UBS.

Det betyr at Teslas nåværende verdi for det meste er bundet opp utenfor selskapets bilproduksjon, slik som Tesla Energy, kunstig intelligens, selvkjørende roboter og Optimus robot (roboter i menneskestørrelse).

UBS tror Teslas aksjepris den siste tiden er blitt drevet opp av AI-rallyet som har preget det amerikanske markedet de siste halvåret, og venter nå dermed en korreksjon.