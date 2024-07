Mandag la Gjensidige frem et resultat før skatt på 1,83 milliarder kroner i andre kvartal, opp fra 1,32 milliarder i andre kvartal i fjor, mens analytikerne ventet et resultat før skatt på 2 milliarder. Analytikerne lå også for høyt på forsikringsresultatet med forventninger om 1,77 milliarder, der fasiten ble 1,43 milliarder kroner.

Aksjen falt over 7 prosent på Oslo Børs mandag, og finansanalytiker Håkon Astrup i DNB Markets sier at kursfallet kommer av at markedet ble for optimistisk i forkant av kvartalsrapporten.

– Selv om første kvartal var på den svake siden, så det ut som at de ville treffe bedre med prisingen og dermed bedret lønnsomhet. De siste tre månedene før dagens tall steg kursen 20 prosent som følge av at konsensus kom opp, sier han.

– Denne løypemeldingen viser at bedringen i lønnsomheten ligger litt lengre unna enn det selskapet og konsensus trodde, sier han og legger til at forsikringskravene fortsetter å være på høye nivåer.

I børsmeldingen skriver selskapet at skadeprosenten økte med 2,7 prosentpoeng og at forsikringsresultatet falt 5,0 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Resultatene for andre kvartal ble betydelig påvirket av høyere skadekostnader i Norge, sier konsernsjef Geir Holmgren.

Gjensidige (Mill. kr) 2. kv./24 2. kv./23 Forsikringsinntekter 9.831,7 8.959,5 Forsikringsresultat 1.433,6 1.508,6 Finansresultat 514,2 -199,3 Resultat før skatt 1.830,5 1.333,9

Må øke prisene

Combined ratio er et av de mest sentrale nøkkeltallene i forsikring. Det er sammenstillingen av kostnader og engangsutbetalinger mot forsikringspremier. Jo lavere dette tallet er, desto høyere er lønnsomheten, alt annet like.

På forhånd ventet analytikerne en combined ratio på 82,1 prosent, mens Gjensidige leverte 85,4 prosent, som også er svakere enn fjoråret på 83,2 prosent. Konsernsjefen sier at de opprettholder finansielle mål for 2025 og 2026, og vil ha fullt fokus på å forbedre lønnsomheten.

– De sier at det ser krevende ut å nå combined ratio på 84 prosent i år, men opprettholder forventningen om under 82 prosent for 2026. Gitt der man er nå, krever det ytterligere prisøkninger. Det har selskapet implementert, så får man se om det er tilstrekkelig, sier Astrup.