Mowi venter et driftsresultat på cirka 230 millioner euro, som tilsvarer rundt 2,6 milliarder kroner, fremgår det i en børsmelding mandag morgen.

På forhånd var det ventet et driftsresultat på 264 millioner euro, ifølge estimater fra Bloomberg.

Laksegiganten rapporterer om et slaktevolum i Norge på 59.500 tonn og et totalvolum for selskapet på 110.500 tonn i andre kvartal.

Den blandede oppdrettskostnaden var på 5,84 euro pr. kg i kvartalet, som tilsvarer en forbedring på 0,21 euro pr. kg fra første kvartal.

Den fullstendige kvartalsrapporten for andre kvartal presenteres ikke før 21. August av det Fredriksens dominerte oppdrettsselskapet.