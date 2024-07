Bedre enn ventet for nordisk storbank

Nordea hadde driftsinntekter på cirka 3,03 milliarder euro i deres andre kvartal, fremkommer det i en børsmelding mandag morgen.

Det var noe høyere enn ventet, ifølge estimater fra Bloomberg. Driftsinntektene ble dermed nesten det samme som i andre kvartal 2023.

Renteinntektene økte med 4 prosent, mens netto gebyr- og provisjonsinntekter steg med 6 prosent.

Boliglånsvolumene forble uendret, mens bedriftslånvolumene i Norden falt noe. Innskudsvolumene for privat- og bedriftskunder økte med 1 og 5 prosent. Netto lånetap endte på 8 millioner euro i kvartalet.

Økt aktivitet i Norge

I Norge økte aktiviteten i boligmarkedet og en stabil rente ga en høyere vekst for utlån til husholdninger gjennom kvartalet. Antall kunder som ba om finansieringsbevis økte med 20 prosent fra samme periode i fjor, opplyses det i meldingen.

Det samlede utlånet steg med 1 prosent for banken i Norge.

– Boligmarkedet har startet året med svært sterk prisvekst, og vi har sett en betydelig økning i antall kunder som ber om finansieringsbevis. Utlånsveksten har økt betydelig de siste månedene. Med stabil rente og en prisvekst som har beveget seg nedover vil mange få økt kjøpekraft, og vi tror aktiviteten vil øke ytterligere i andre halvår, sier konserndirektør i Nordea Norge, Snorre Storset.

Selskapet hadde et driftsresultat på 1,68 milliarder euro og et resultat etter skatt på 1,30 milliarder, som tilsvarer et lite fall fra samme periode i fjor.

Storbanken hadde en avkastning på egenkapitalen på 17,9 prosent og en inntjening per aksje på 0,37 euro, som var uendret fra andre kvartal i fjor.

De opprettholder guidingen for resten av året med en egenkapitalavkastning på over 15 prosent.