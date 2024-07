BlackRock melder mandag om et resultat etter skatt på 1.495 millioner dollar, eller 9,99 dollar pr. aksje, i andre kvartal. Dette er opp fra 1.366 millioner dollar, eller 9,06 dollar pr. aksje, i samme periode i fjor.

Inntektene steg fra 4.463 til 4.805 millioner dollar.

Drøyt seks oljefond

Forvaltningskapitalen steg til rekordhøye 10.600 milliarder dollar (tilsvarende drøye 114.000 milliarder kroner) ved utgangen av kvartalet, opp 1.200 milliarder dollar fra samme tid i fjor.

Til sammenligning var verdien av Statens Pensjonsfond Utland, eller Oljefondet om du vil, mandag drøye 18.500 milliarder kroner. BlackRock forvalter altså over seks ganger mer enn dette beløpet.

Bloomberg-konsensus pekte på forhånd mot 1.560 millioner dollar i resultat (justert for engangseffekter), av inntekter på 4.840 millioner dollar. Justert resultat kom inn på 1.470 millioner dollar.

Høy bitcoin-interesse

Nettotegningen på 82 milliarder dollar i kvartalet vært langt under forventede 112 milliarder dollar. I aksjefond falt nettotegningen til 6 milliarder dollar, tynget av institusjonelle investorer som solgte for å rebalansere porteføljene. Også i rentefond var nettotegningen svakere enn ventet, etter at en større kunde innløste for 20 milliarder dollar.

– BlackRock opererer nå i et klima der mulighetene er større enn på flere år. (...) Organisk vekst ble drevet av private markeder, høy nettotegning i rentefond for personkunder og kraftig økende nettotegning i våre ETF-er (børsnoterte fond) som hadde sin beste start på et år noensinne, sier BlackRock-sjef Larry Fink i en kommentar.

Inntektene fra ETF-ene har fått drahjelp av den store interessen for selskapets bitcoin-produkt.

BlackRock-aksjen var marginalt ned en time etter børsåpning i USA mandag, ned 0,1 prosent.