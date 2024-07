New York-børsen stiger etter helgens attentatforsøk på Trump

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 18.497,81 poeng mens Dow Jones stiger 0,6 prosent til 40.232,75 poeng. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 5.639,99 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,22 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,0 prosent til 12,96.

Kl. 20:00 er Dow Jones opp 0,43 prosent, mens Nasdaq er opp 0,38 prosent. S&P 500 er opp 0,32 prosent. Vix er opp 5,8 prosent til 13,18, mens 10-åringen står i 4,23 prosent.

«Resultatsesongen fortsetter med full styrke denne uken og vil derfor prege børsene i alle regioner de kommende dagene. Det samme gjelder hendelsen knyttet til Trump», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Ifølge DNB Markets prises det inn en større sannsynlighet for at Donald Trump vil vinne presidentvalget, etter lørdagens attentatforsøk.

«Både ekspertuttalelser og de siste målinger peker i retning av at attentatforsøket har økt sannsynligheten for at Trump blir president. PredictIt, som gir en odds for seier basert på bettingmarkeder, har så langt vist en oppgang i sannsynligheten for Trump-seier på åtte prosentpoeng. Det betyr en ny toppnotering, og den klart største forskjellen mellom republikansk og demokratisk seier så langt i år», skriver DNB Markets i en rapport.

Trump Media-aksjen stiger 41,3 prosent i åpningsminuttene mandag etter attentatforsøket på Donald Trump i helgen. Oppgangen har avtatt noe, men er fremdeles 33 prosent kl. 20.

– Hendelsene på lørdag, hvis de har noen effekt, styrker saken for at president Donald Trump skal vinne valget i november. Jeg tror det er det markedene har reagert på, sier analytiker Rob Casey i Signum Global Advisors til CNBC.

Goldman Sachs meldte mandag om et resultat etter skatt 2,89 milliarder dollar, eller 8,62 dollar pr. aksje i andre kvartal. Dette er mer enn en dobling fra 1,07 milliarder dollar, eller 3,08 dollar pr. aksje, i tilsvarende periode i fjor. Inntektene steg fra 10,9 til 12,7 milliarder dollar.

Goldman-aksjen stiger 0,4 prosent fra start. Kl 20 er oppgangen tiltatt til 1,8 prosent