Det er blandet på Asia-børsene tirsdag etter at Fed-sjefen Jerome Powell understreket mandag at rentekuttet kan komme før inflasjonen når inflasjonsmålet på 2 prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,5 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,7 prosent.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,2 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,4 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 0,3 prosent.

I Kina har veksten avtatt de siste årene, og mandag ble det lagt frem svakere BNP-tall enn forventet. Investorer håper at Det tredje plenum, et av de viktigste økonomiske planleggingsmøtene, vil gi et positivt løft.

I India styrkes Sensex 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,2 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,3 prosent.