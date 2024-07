Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen spår flat åpning på Oslo Børs, eller i intervallet minus 0,3 til pluss 0,3 prosent.

Asia

Det er blandet på Asia-børsene tirsdag etter at Fed-sjefen Jerome Powell understreket mandag at rentekuttet kan komme før inflasjonen når inflasjonsmålet på 2 prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,5 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,7 prosent.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,2 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,4 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 0,3 prosent.

I Kina har veksten avtatt de siste årene, og mandag ble det lagt frem svakere BNP-tall enn forventet. Investorer håper at Det tredje plenum, et av de viktigste økonomiske planleggingsmøtene, vil gi et positivt løft.

Oljeprisen

Oljeprisen faller tirsdag. Brent-oljen med levering i september blir tirsdag morgen omsatt for 84,63 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 84,76 dollar ved børsstengning i Oslo mandag.

Den amerikanske WTI-oljen med levering i august faller 0,3 prosent til 81,65 dollar fatet.

Wall Street

Alle de tre indeksene startet gårsdagen med oppgang etter attenatforsøket mot Donald Trump, men falt og hentet seg så inn igjen rett før stengetid.

Tirsdag endte Nasdaq opp 0,40 prosent til 18.472,57. Dow Jones steg 0,53 prosent til 40.212,31 poeng. S&P 500 steg 0,28 prosent til 5.631,17 poeng.

Dow Jones stengte dermed i all-time high, mens S&P 500 også bikket all-time high intradag.

De store teknologiaksjene beveget seg i ulike retninger mandag. Tesla ledet an med å stige over 4 prosent mesteparten av dagen, men endte med en oppgang på 1,8 prosent.

Apple steg 1,7 prosent, og stengte dermed nok en gang i ny all-time high i 234,41 dollar. Amazon falt 0,5 prosent, mens Alphabet steg 0,8 prosent. Meta falt 0,5 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,5 prosent mandag før den stengte på 1.427,41 poeng.

Equinor steg 0,1 prosent til 290,50 kroner, mens Aker BP falt 1 prosent til 265,10 kroner.

Orkla knuste forventningene da de presenterte tallene for andre kvartal mandag. Resultatet før skatt var på 2,6 milliarder kroner, en økning på 43 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Aksjen steg 5,3 prosent til 89,85 kroner.

Gjensidige stupte på børs etter å ha lagt frem tall for andre kvartal. Resultatet før skatt var på 1,83 milliarder kroner, mens analytikerne ventet et resultat før skatt på 2 milliarder. Forsikringsresultatet endte på 1,43 milliarder. Dette var også svakere enn konsensus, som var på 1,77 milliarder. Aksjen falt 7,4 prosent til 183,90 kroner.

Bonheur er ukens nykommer i den anbefalte porteføljen til DNB Markets. Strateg Paul Harper mener Bonheurs sterke resultater i andre kvartal viser at den operasjonelle driften er på rett spor etter et skuffende første kvartal. Aksjen steg 4,5 prosent til 270,00 kroner.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.: