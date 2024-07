– Jotun hadde veldig gode resultater dette kvartalet. Resultatene er omtrent på linje med fjoråret, som var et veldig godt år. Det er noen valutaeffekter som gjør at resultatet kommer rett under fjoråret, men underliggende i selskapet er det en god trend, sier Selte.



I juni meldte Orkla at selskapet hadde inngått og gjennomført en avtale om å selge 100 prosent av aksjene i Lilleborg til amerikanske Solenis. Lilleborg ble verdsatt til 600 millioner kroner på kontant- og gjeldfri basis. Ifølge kvartalsrapporten solgte Orkla Lilleborg med en gevinst på 472 millioner kroner.

– Vi er veldig fornøyd med prisen, ellers hadde vi ikke solgt.

Økt bunnlinje

Orkla Foods Europe opplevede en nedgang i inntektene fra 5.087 til 4.963 millioner kroner, mens det justerte driftsresultatet løftet seg fra 534 til 612 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyd med kostnadsutviklingen i Orkla Foods Europe, og selskapet har markant styrket sin bunnlinje. Samtidig ser vi at forbrukernes kjøpekraft i enkelte markeder ikke er like god som den var tidligere. Lavprisbutikker og kjedenes egne merker har økt sine andeler i Tsjekkia, Sverige og Finland. I Danmark har vi hatt en positiv utvikling og i Norge forholdsvis stabilt, sier konsernsjefen.

Orkla Food Ingredients hadde tilnærmet like inntekter, med en marginal nedgang fra 4.860 til 4.859 millioner kroner i andre kvartal, mens det justerte driftsresultatet økte fra 348 til 360 millioner kroner.

I Confectionery & Snacks steg omsetningen fra 2.098 til 2.312 millioner kroner i andre kvartal, mens det justerte driftsresultatet gikk opp fra 200 til 255 millioner kroner.

I Orkla Health økte topplinjen fra 1.578 til 1.768 millioner kroner, mens det justerte driftsresultatet gikk fra 231 til 259 millioner kroner.