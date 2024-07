Sterk ordreinngang for Solstad Offshore

Link til Webcast.

Solstad Offshore fikk inntekter på 746 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 1.914 millioner kroner i samme periode i fjor, går det frem av kvartalsrapporten tirsdag morgen.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) fra videreført virksomhet, justert for engangseffekter, falt fra hele 824 millioner kroner i andre kvartal 2023, til 362 millioner i årets andre kvartal.

Driftsresultatet landet på 189 millioner kroner, mot 630 millioner i tilsvarende kvartal i 2023.

Rederiets ledelse fremhever at hovedårsaken til de store variasjonene i sammenlignbare tall skyldes at Solstad Maritime i midten av januar ble skilt ut fra konsernet.



Flåteutnyttelsen var 97 prosent for fartøyene som var i drift.

Sterk ordreinngang

Ordreinngangen var på 2.600 millioner kroner i løpet av andre kvartal, ved utgangen av perioden var dermed ordreboken på 5,0 milliarder kroner.

«Etterspørselen etter offshorefartøy og subseatjenester øker både fra energiselskaper og entreprenører i de fleste av Solstads relevante geografiske regioner», skriver selskapet.

«Vi forventer at flåteutnyttelsen vil øke i de kommende kvartalene som et resultat av de omfattende vedlikeholds- og mobiliseringsaktivitetene som ble gjennomført i andre kvartal 2024», heter det.

Oppjusterer guidingen

Selskapet har hevet sin justerte EBITDA-guiding for 2024 med om lag 11 prosent, og forventer nå en justert EBITDA på mellom 900 og 1.100 millioner kroner, fra tidligere mellom 800 og 1.000 millioner kroner. Av guidingen impliserer dette en justert EBITDA på omtrent 520 millioner kroner i andre halvdel av 2024.

Refinansiering i boks

I juni ble refinansieringen av Solstad fullført gjennom en aksjeemisjon på 750 millioner kroner i Solstad Maritime. Solstad Maritime ble opprettet som en del av restruktureringen og eier nå 33 av de 41 skipene som tidligere tilhørte Solstad Offshore. Etter emisjonen eier Solstad Offshore 27 prosent av aksjene i Solstad Maritime.

«Vi er svært glade for støtten fra våre aksjonærer i det som var den siste delen av en omfattende og kompleks refinansieringsprosess. Jeg er fornøyd med at både eierstrukturene – Solstad Offshore og Solstad Maritime – har solide balanser, og at vi har bevart og skapt aksjonærverdier gjennom denne prosessen», skriver Lars Peder Solstad i rapporten.

Det er planlagt at Solstad Maritime vil begynne med kvartalsvise utbytteutbetalinger fra og med tredje kvartal 2024.