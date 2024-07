Petter Stordalen langer ut mot storaksjonær i Norwegian

Hotellkongen Petter Stordalen langer ut mot finansmannen Jakob Iqbal i et intervju med DN.

Jakob Iqbal styrer investeringsselskapet Sundt som er nest største eier av Norwegian. Bakgrunnen for uenighetene er samarbeidet mellom Stordalens Strawberry og Norwegian.

– Det er åpenbart at Iqbal og Sundt AS har store habilitetskonflikter i denne saken, og burde ha meldt seg inhabil, sier Stordalen til avisen.

Iqbal mener derimot at Stordalens påstander er helt feil.

Petter Stordalen har gjennom sitt selskap Strawberry gått med på et stort samarbeid med Norwegian om fordelsprogrammer, deling av bonuspoeng og en ny digital valuta.

Store interessekonflikter

Samarbeidet har dog ikke gått like knirkefritt som Stordalen hadde håpet på. I vinter skapte en uenighet på eiersiden i flyselskapet omkamp og store forsinkelser, men avtalen ble likevel hamret igjennom i mai etter å ha blitt endret.

Iqbal er fortsatt en sterk kritiker av det nye samarbeidet mellom de to selskapene og dette skal ha vært foranledningen for de kritiske spørsmålene under fremleggelsen av tallene for andre kvartal forrige fredag.

Han ønsket å utspørre Karlsen om hvorvidt den nye avtalen var bedre eller dårligere for Norwegian enn den opprinnelige. Konsernsjef Geir Karlsen måtte innrømme at en varslet positiv resultateffekt for Norwegian på 800 millioner kroner vil forsvinne.

Stordalen er overhodet ikke fornøyd med dagens situasjon der Sundt AS er tungt investert i en av Strawberrys største konkurrenter, Scandic Hotels, gjennom å være største eier av eiendomsselskapet Pandox. Han sier til DN at Iqbal har skapt store problemer for både Strawberry og Norwegian.

– Det er åpenbart for meg at Iqbal har store interessekonflikter i vurderingene av et samarbeid mellom Strawberry og Norwegian.

– Scandic, og dermed Pandox, vil tape direkte og indirekte dersom samarbeidet mellom Strawberry og Norwegian lykkes.

Iqbal er totalt uenig i Stordalens utspill og mener de har ingenting å gjøre med saken.

– La det være krystallklart: Vi har ikke vært beslutningstaker og inhabilitet har ingenting med denne saken å gjøre. Et slikt argument faller på stengrunn, og Pandox-koblingen fremstår derfor som en skinnmanøver, sier Iqbal.