Dagfinn Lyngbø håver inn på å være morsom

Dagfinn Lyngbø har gjennom sitt selskap Punch gjort det stort på humorshow og aksjeinvesteringer. I fjor endte selskapet med et resultat før skatt på 5,9 millioner kroner, opp fra 4,5 millioner kroner året før.

Komikeren underholdt for 6,4 millioner kroner i fjor, mot 7 millioner i 2022 og 9,7 millioner i 2021. Det er en likevel sterke tall sammenlignet med tidligere år - i 2019 hadde for eksempel Lyngbøs selskap bare 61.000 kroner i inntekter, da humorkongen tok en show-pause. Inntektene på 1,3 millioner i 2020 var heller ikke noe å juble for.

Punch (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 6,4 7 Driftsresultat 4,7 5 Resultat før skatt 5,9 4,5 Årsresultat 4,8 3,6



Aksjeinvestor

Lyngbø inntektsførte aksjegevinster på 1,2 millioner kroner i fjor, der 1,1 millioner ble realisert. Punch har tidligere stått registrert med aksjer i Pareto Eiendomsinvest Nordic og Attivo Eiendomsinvest, men i løpet av fjoråret solgte selskapet de 10.260 aksjene i Pareto Eiendomsinvest, og sitter nå kun med Attivo.

Når Lyngbø ikke er opptatt med å underholde andre, morer komikeren seg med å handle på børsen. Ifølge aksjonærregistrene har Lyngbø privat investert i en rekke børsnoterte selskaper - ved inngangen av fjoråret satt han på ikke mindre enn 15 forskjellige aksjeposter.

Ved utgangen av fjoråret var det bare registrert tre aksjeposter på Lyngbø - han beholdt 2.000 Flyr-aksjer, og investerte i Norconsult og Aker Solutions.

Dagfinn lyngbøs privatinvesteringer 31.12.2022 31.12.2023 Norsk Solar Norconsult Kid Aker Solutions Scatec Flyr Rec Silicon Aker carbon capture Ensurge Micropower Borregaard Europris Kahoot! Kitron Norwegian Air Shuttle Storebrand Yara International Flyr Aker BP



I løpet av året tok Lyngbø ut 1,2 millioner kroner i lønn til seg selv, som selskapets eneste ansatt. Det er det samme som året før.