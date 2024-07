Bank of America har lagt frem tall som viser at både inntektene og overskuddet for andre kvartal overgikk forventningene, noe som bidrar til å sende aksjen opp mer enn to prosent i tirsdagens førhandel. En god utvikling innen investeringsbankvirksomheten og kapitalforvaltningen bidro sterkt til utviklingen.

Innfrir

Den amerikanske storbanken fikk et resultat på 83 cent pr. aksje i andre kvartal, godt over estimatet på 80 cent pr. aksje. Resultatet falt nesten syv prosent til 6,9 milliarder dollar på grunn av lavere netto renteinntekter.

Inntektene var på 25,54 milliarder dollar, mens forventningene lå på 25,22 milliarder dollar. Netto renteinntekter falt i perioden med tre prosent til 13,86 milliarder dollar.

Ifølge CNBC forventer ledelsen i banken at netto renteintekter vil øke til omtrent 14,5 milliarder dollar i fjerde kvartal i år.

En positiv trend

I forrige uke leverte profilerte selskaper som JPMorgan Chase, Wells Fargo og Citigroup kvartalstall hvor både inntekter og overskudd overgikk forventningene, en trend som ble videreført av Goldman Sachs på mandag.

«På godt eller vondt, og kanskje litt urettferdig, har renter og netto renteinntekter vært en av de mest betydningsfulle og konsekvente driverne for aksjer», skriver UBS-analytiker Erika Najarian, som har en nøytral anbefaling på Bank of America, i en rapport, ifølge Marketwatch.