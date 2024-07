Storbank får kritikk etter utsatte skattefordeler

Den tyske regulatoren BaFin kritiserer Deutsche Bank for feil opplysninger om utsatte skattefordeler i sin finansrapport tilbake til 2019, ifølge CNBC.

– Erklæringene om utsatte skattefordeler i det konsoliderte finansregnskapet var ikke fullstendige, sier regulatoren.

Den europeiske storbanken skulle også ha blitt oppgitt separat i notene for Deutsche Banks amerikanske virksomhet, noe som ikke skjedde. Dette skulle ha blitt gjort ettersom de hadde registrert flere år med tap.

Dette var brudd med internasjonale regnskapsstandarder, mener BaFin.

«Det er ingen antydning fra BaFins side om at det er noen unøyaktighet i Deutsche Banks regnskap for 2019, og ingen handling er nødvendig. Vi mener at finansregnskapet for 2019 og andre opplysninger fullt ut oppfyller IFRS», skriver Deutsche Bank til CNBC.