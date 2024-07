Forvalter i Borea Asset Management, Magnus Vie Sundal, har nylig delt sine meninger om hvordan det er å være bankinvestor i Norge, på nettsidene til Borea.

Tidligere har fondet Borea Utbytte, som har stor eksponering mot den norske banksektoren, vunnet priser som «Rookie of the Year» og «Best Performing Nordic Hedge Fund» i konkurransen Nordic Hedge Awards.

Bedre enn ventet

«Generelt har bankene opplevd litt bedre utvikling i år enn vi gjerne hadde ventet ved inngangen til året», skriver forvalteren, og ifølge Vie Sundal har bedriftene meldt om litt mer optimisme enn tidligere i året.

Fra et aksjonærperspektiv har det vært litt bekymringer knyttet til gjeldsveksten og prisingen av lån og innskudd.

DNBs utlånsvekst kan ikke avvik mye fra landsgjennomsnittet, ifølge forvalteren, i et klima der kredittveksten har vært fallende, med unntak av kommunesektoren.

Fordel for sparebanker

For sparebankene oppstår det en mulighet for å vokse i et slikt marked, heter det.

Hadde DNB vært mer aggressive i konkurransen, kunne norske lånekunder fått billigere lån, men dette ville redusert lønnsomheten i sektoren betydelig. Forvalteren tror dette kan være grunnen til at DNB har hatt nullvekst det siste året og heller akseptert en liten nedgang i markedsandelen. Samtidig har DNB en «ventil» som kan øke volumveksten gjennom utlån til internasjonale bedrifter.

Høye renter lengre

En annen støttende faktor for banknæringen er rentebildet. Inflasjonen overrasket på nedsiden nylig, som taler for at det kan bli rom for rentekutt tidligere enn ventet. Totalt sett for året har rentene gått i retning høyere renter lengre. Ved inngangen av året var det priset inn fem rentekutt fra Norges Bank, men nå viser den siste rentebanen Norges Bank har publisert at null kutt i år er mest sannsynlig.

Forvalteren mener høye renter lengre er bra for inntjeningen til bankene.