Klagde på ESBs bankgranskning – resultatene utsettes

Resultatene fra granskningen av bankenes mest risikable lån skulle i utgangspunktet slippes i løpet av juli, ifølge kilder Bloomberg har snakket med.

Nå utsettes imidlertid offentliggjøringen av resultatene, ifølge samme kilder.

Utsettelsen kommer etter at et høyt antall banker har rettet uvanlig my kritikk mot gjennomføringen av Den europeiske sentralbankens (ESB) granskning. Det kan tolkes som et tegn på at ESB ikke mener klagene umiddelbart er grunnløse.

Nå ventes det at resultatene vil komme i løpet av september.

Blant bankene som har inngått i gjennomgangen er Banco Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank og Société Générale, i tillegg til de europeiske virksomhetene til Bank of America, HSBC og JP Morgan.

Undersøkt av utenforstående

Deler av kritikken fra bankene går ut på at de eksterne konsulentene eller ESB-ansatte som sto for granskningen var utenforstående som ikke fulgte bankene tett.

Det førte til en mistillit fra bankene mot granskerne, som de mente ikke hadde god nok forståelse av virksomheten til hver enkelt bank.

I tillegg har flere av bankene kritisert undersøkelsen for å merke noen lån for å være på god vei mot mislighold – eller allerede være misligholdt – selv om låntagerne fortsatte å betale gjelden.

ESB er da ventet å senke kravene sine til bankenes tapsavsetninger, sammenlignet med kravene som ble lagt frem for bankene tidligere i år, ifølge Bloombergs kilder.