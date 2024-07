I 18-tiden er Nasdaq-indeksen cirka uendret og står i 18.468,96 poeng, mens Dow Jones stiger 1,4 prosent til 40.474,46 poeng. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 5.652,34 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,19 prosent, ned 0,9 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,7 prosent til 13,03.

Inflasjonstrykk

«Jerome Powell bekreftet i går at hans tolkning er at inflasjonstrykket er på vei ned. Dette skjedde under et intervju på Economic Club i Washington DC. Der tallene gjennom første kvartal ikke gav noen økt tillit til at inflasjonen var på vei ned, har tallene i andre kvartal bidratt litt i troen på at ting går rett vei, ifølge Powell. Dette er godt i tråd med vår (og markedets) tolkning av tallene som kom forrige uke», skriver DNB Markets i en rapport.

Makro

Detaljhandelsomsetningen i USA var uendret på månedsbasis i juni, hvilket er i tråd med forventningene. Eks. kjøretøysalg var oppgangen på 0,4 prosent på månedsbasis, mens det ifølge Trading Economics var ventet en oppgang på 0,1 prosent..

Importprisindeksen i USA var uendret på månedsbasis i juni, mens det var ventet en oppgang på 0,2 prosent, ifølge Trading Economics.

Bank of America

Bank of America fikk et resultat på 83 cent pr. aksje i andre kvartal, godt over estimatet på 80 cent pr. aksje. Resultatet falt nesten syv prosent til 6,9 milliarder dollar på grunn av lavere netto renteinntekter. Inntektene var på 25,5 milliarder dollar, mens forventningene lå på 25,2 milliarder dollar. Aksjen stiger 5,4 prosent til 44,16 dollar.

Morgan Stanley

Morgan Stanley fikk et resultat etter skatt på 3,1 milliarder dollar, eller 1,82 dollar pr. aksje, i andre kvartal, opp fra 2,2 milliarder dollar, eller 1,24 dollar pr. aksje, i samme periode i fjor. Inntektene steg fra 13,5 til 15,0 millioner dollar. Aksjen stiger 2,5 prosent til 107,94 dollar.

Goldman Sachs-aksjen følger oppturen, og er opp 2,5 prosent, Weslls Fargo-aksjen stiger 3,4 prosent, Citigroup er opp 3,2 prosent, JPMorgan er opp 1,3 prosent.