Ukens andre handelsdag har vært preget av optimisme på de amerikanske børsene, slik de har gjort i hele sommer. Dow Jones stengte mandag på all-time high og fortsatte oppgangen tirsdag, mens tungvekterne på tek-indeksen Nasdaq falt.

Slik gikk det med de ledende indeksene på New-York børsen:

Den brede samleindeksen S&P 500 endte opp 0,64 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,20 prosent. Industriselskapenes indeks Dow Jones gikk opp 1,85 prosent og ble dagens vinner.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten steg til 4,164 prosent, mens den såkalte «fryktindeksen» VIX steg 0,84 prosent til 13,23.

Storbankene ledet oppturen

Tirsdag la storbankene Bank of America og Morgan Stanley frem kvartalstall.

Bank of America-aksjen steg 5,35 prosent til 44,13 dollar etter at selskapet slo analytikernes forventninger i både investeringsbank-virksomheten og forvaltningsdelen av selskapet. Totalt endte banken med inntekter på 25,54 milliarder dollar, mot forventede 25,33 milliarder dollar.

Morgan Stanley-aksjen steg 0,91 prosent til 106,22 dollar etter å ha slått analytikernes forventinger. Investeringsbanken fikk et resultat etter skatt på 3,1 milliarder dollar, eller 1,82 dollar pr. aksje, i andre kvartal, opp fra 2,2 milliarder dollar, eller 1,24 dollar pr. aksje, i samme periode i fjor. Inntektene steg fra 13,5 til 15,0 millioner dollar.

Goldman Sachs-aksjen, som la frem sine tall mandag, følger oppturen og steg 2,19 prosent, Wells Fargo-aksjen steg 4,36 prosent, Citigroup steg 3,30 prosent og JPMorgan steg 1,70 prosent.

Tek-aksjene falt

Tek-gigantene trekker i motsatt retning tirsdag, som bidro til å sende Nasdaq nedover.

Aphabet-aksjen falt 1,43 prosent, Microsoft falt 0,98 prosent, Amazon steg 0,16 prosent, Meta falt 1,28 prosent, mens Nvidia falt 1,62 prosent.

Makro

Detaljhandelsomsetningen i USA var uendret på månedsbasis i juni, hvilket er i tråd med forventningene. Eks. kjøretøysalg var oppgangen på 0,4 prosent på månedsbasis, mens det ifølge Trading Economics var ventet en oppgang på 0,1 prosent..

Importprisindeksen i USA var uendret på månedsbasis i juni, mens det var ventet en oppgang på 0,2 prosent, ifølge Trading Economics.

Tro på rentekutt

«Jerome Powell bekreftet i går at hans tolkning er at inflasjonstrykket er på vei ned. Dette skjedde under et intervju på Economic Club i Washington DC. Der tallene gjennom første kvartal ikke gav noen økt tillit til at inflasjonen var på vei ned, har tallene i andre kvartal bidratt litt i troen på at ting går rett vei, ifølge Powell. Dette er godt i tråd med vår (og markedets) tolkning av tallene som kom forrige uke», skriver DNB Markets i en rapport.

Olje

Et fat nordsjøolje handles for dagen til 83,78 dollar, ned nærmere 1,40 prosent fra mandag. Ett fat WTI-olje handles tirsdag ned 1,32 prosent til 80,83 dollar.