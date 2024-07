Donald Trump er nå soleklar favoritt til å vinne presidentvalget i USA. Om han vinner, vil det føre til ekspansiv finanspolitikk og en proteksjonistisk tilnærming. Det venter Olav Chen i Storebrand, som mener dette vil gi en høyere inflasjon enn hva mange håper på.

Robert Næss i Nordea mener ekspansiv politikk vil kunne slå ut positivt for konsumaksjer, mens Kristian Tunaal i Alfred Berg trekker frem energi- og våpensektorene som mulige vinnere om Trump vinner valget.

Den tidligere alpinisten Kjetil Jansrud har realisert tapene i kreftvaksineselskapet Ultimovacs, og ser nå gull i unoterte aksjer.

Han har blant annet pekt seg ut chip-selskapet Ascenium, som han synes er veldig spennende. Her er også Arne Blystad og Skagen-gründer Tor Dagfinn Veen på eiersiden.

Einar Aas og vennegjengen fra Arendals krafthandelsmiljø økte resultatet med 100 millioner kroner i fjor, og kan nå unne seg over 68 millioner kroner i utbytte.

Gjennom selskapet Branden Kapital tjente Aas og kameratene Grunde Thorsen og Åsmund Haugsvær 70 millioner på kraftmarkedet i fjor. Einar Aas, som gikk på en brutal smell på krafttrading i 2018, har jobbet som analytiker for selskapet siden 2020.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at regjeringen har lagt et løp for prisen på poteter som er talende for dens manglende innsikt.

I fjor kostet en kilo rundt 20 kroner, nå er prisen i underkant av 40 kroner, og 1. september kan den bli doblet, når regjeringen innfører en potettoll på 100 prosent. Vi har, ærlig talt, ikke problemer med potetprisen, men dette nærmer seg galskap, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 2. kv.:

OKEA: Kl. 06.00, webcast kl. 10.00

Aker: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Borregaard: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Nel: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Årsrapport:

TECO 2030