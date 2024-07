Svakere fra Borregaard

Bioraffineriet Borregaard fikk et resultat før skatt på 322 millioner i andre kvartal, ned fra 379 millioner kroner samme kvartal i fjor. Ifølge Bloomberg-konsensus var det ventet et resultat før skatt på 327,5 millioner kroner.

Driftsinntektene falt fra 1.963 millioner kroner til 1.949 millioner i andre kvartal, noe lavere enn 2.006,7 millioner kroner ventet på forhånd.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) landet på 510 millioner kroner for kvartalet, til sammenligning var EBITDA på 537 millioner kroner samme periode i fjor. Likevel er resultatet over konsensus sine estimater på 504 millioner kroner.

Kontantstrøm fra driften i andre kvartal landet på 546 millioner kroner, mot 411 millioner kroner i andre kvartal 2023. Hoveddriveren var en betydelig reduksjon i netto arbeidskapital, som følge av lavere antall kundefordringer.

Resultat pr. aksje endte på 2,45 kroner i andre kvartal, ned fra 2,84 kroner andre kvartal 2023. Til sammenligning forventet analytikerne et resultat pr. aksje på 2,65.

Svakere

Selskapet skriver i rapporten at bedriftssegmentene Biomaterials og Fine Chemicals senket resultatet, mens Biosolutions økte sammenlignet med andre kvartal i fjor som følge av lavere energikostnader, forbedret produktmiks og høyere salgsvolum.

Borregaard venter fortsatt at det totale salgsvolumet for BioSolutions vil være på omtrent 330.000 tonn i 2024. For tredje kvartal forventer selskapet et salgsvolum på 80.000-85.000 tonn.

For BioMaterials forventer selskapet fortsatt at det totale salgsvolumet vil overstige produksjonen. Salgsvolumet av høyt spesialiserte kvaliteter forventes fortsatt å være høyere enn i 2023. I tredje kvartal anslås salgsvolumet å være mellom 42.000 og 44.000 tonn.

Salgsvolumet for Fine Chemicals forventes å øke sammenlignet med 2023. For bioetanol forventes salgspriser og volumer å være omtrent på samme nivå som i 2023. Markedsforholdene for avanserte biobrensler fortsetter å være gunstige i flere europeiske land, melder selskapet.