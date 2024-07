Historisk oppgang for risikoaksjer – tatt på sengen

Russell 2000-indeksen er opp 12 prosent de siste fem handelsdagene, noe som ikke har skjedd siden april 2020. Samtidig er S&P 500 og Nasdaq 100 henholdsvis opp 1,6 og 0,3 prosent i samme periode. I går stengte indeksen hele 3,5 prosent høyere, mens Nasdaq var relativt uendret.

I Russell 2000-indeksen finner man small-caps. For å kvalifisere til indeksen må selskapet ha minst 30 millioner dollar i markedsverdi, mens i øvre del av vektingen finner man selskaper som Super Micro Computer og Microstrategy. Førstnevnte har rundt 50 milliarder dollar i markedsverdi. Small-caps er kjent for å være blant de mest risikable man kan investere i.

Sammenligner man utviklingen til S&P 500 og Russell 2000 de siste fem dagene, er differansen den høyeste siden 1987.

Hva skjedde?

Indeksen var ganske flat for året frem til inflasjonstallene i USA, torsdag sist uke. Tilsynelatende startet small-caps å bykse samtidig som toårsrenten på statsobligasjoner stupte, og markedet økte sannsynligheten for rentekutt, skriver Bloomberg.

Mindre selskaper er normalt sett følsomme for høye lånekostnader fordi de har tyngre gjeldsbyrder enn større selskaper.

«Hedgefond og tradere hadde rekordstore short-posisjoner i small cap-aksjer før forrige ukes KPI-rapport og ble tatt på sengen av den lavere enn forventede inflasjonen,» sa Cole Wilcox, adm. direktør i Longboard Asset Management.

«Dette utløste den voldsomme oppgangen i small caps.»

Short-eksponeringen tilsvarte omtrent 25 prosent av alle utestående iShares Russell 2000 ETF-ene, den største short-eksponeringen siden 2023.

– Vi jager egentlig ikke dette

Inntjeningsutsiktene for small-caps har forbedret seg, og nærmer seg S&P 500, ifølge en analyse av RBC Capital Markets.

Noen tror at small-cap-rallyet allerede er overopphetet, da indeksen er mest overkjøpt siden 2017.

«Vi jager egentlig ikke dette,» sa Garrett Melson, porteføljestrateg i Natixis Investment Managers Solutions. «Du vil sannsynligvis avvente til du faktisk ser tegn på at veksten begynner å stabilisere seg og ta seg opp igjen.»

Opsjons-posisjonering viser at investorer blir stadig mer optimistiske på small-caps. Den implisitte volatiliteten for en-måneders opsjoner på iShares Russell 2000 ETF er den høyeste siden april, noe som indikerer at tradere betaler mer for å satse på større prisbevegelser, mens premien for salgsopsjoner som beskytter mot en nedgang i ETF-en, har krympet til det laveste siden desember.