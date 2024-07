Storbank utpeker ny toppsjef

Den britiske storbanken HSBC annonserer onsdag at Georges Elhedery blir ny toppsjef. Elhedery har nærmere 20 års fartstid i selskapet og overtar stillingen etter Noel Quinn som meldte sin avgang i april. Quinn avtrer etter fire år i rollen. Elhedery har vært bankens finansdirektør siden januar 2023, og har tidligere hatt en rekke lederroller. Han trer inn i stillingen som adm. direktør 2. september, og får en årslønn på 43 millioner kroner.

Selskapet har foreløpig ikke utpekt en ny finansdirektør.

– I Quinns lederperiode har HSBC levert rekordgode resultater og de sterkeste avkastningstallene på over ti år. Han har med hell klart å forenkle og fokusere bankens drift og bygd opp en ledende rolle innen bærekraft, skrev banken i en børsmelding på Hongkong-børsen i kjølvannet av Noel Quinns annonserte avgang i april.

Første kvartal endte med et resultat før skatt på 12,7 milliarder dollar for storbanken. HSBC legger frem tall for andre kvartal 31. juli. Aksjen er opp 5,5 prosent så langt i år.