Fintech-selskaper går lange omveier for å betjene kunder som vil unngå den lokale valutaen i en av verdens mest dysfunksjonelle økonomier, Zimbabwe.

Bloomberg beskriver hvordan privatfly med paller av dollarsedler, minst én gang i uken og opptil tre ganger månedlig, lander på en sikret del av Robert Mugabe International Airport i utkanten av hovedstaden Harare. Pallene deles opp i mindre pakker og distribueres til overføringsfilialer rundt omkring i landet.

– Massiv dollaretterspørsel

Den uvanlige, men lovlige operasjonen organiseres av Zimbabwes største app for mobil betaling, Mukuru. Men i motsetning til å sende penger digitalt, som fintech-selskaper flest, hjelper appen zimbabwere med å få tak i fysiske dollar.

– Etterspørselen etter dollar er massiv i Zimbabwe, sier Ross Martin, kommersiell direktør for Afrika hos Travelex, et av verdens største valutavekslingsselskaper.

TILLITSPROBLEM: Zimbabwes sentralbanksjef John Mushayavanhu. Foto: Bloomberg

Tall fra Zimbabwes sentralbank viser ifølge nyhetsbyrået at overføringer fra zimbabwere som bor utenfor landet steg med 16 prosent til 823 millioner dollar i løpet av årets første fem måneder.

Hyperinflasjon nullet kontoen

Zimbabweres preferanse for kontanter oppsto for over 15 år siden, etter at en mislykket jordreform utløste en spiral av hyperinflasjon som nullet folks sparekonti og medførte skroting av nasjonalvalutaen i 2009.

STÅR LAVT I KURS: Den zimbabwiske valutaen ZiG. Foto: Bloomberg

– Under hyperinflasjon kvitter folk seg med sine lokale valutaer som varme poteter, sier økonomiprofessor Steve Hanke på Johns Hopkins University, og viser til at amerikanske dollar da ble den foretrukne valutaen.

Regjeringen har siden gjort seks forsøk på å gjeninnføre en nasjonal valuta, hvorav gullstøttede ZiG er den siste. Ved lanseringen i april ble 80-85 prosent av alle transaksjoner i Zimbabwe gjennomført i amerikanske dollar, viser ifølge Bloomberg tall fra landets statistikkmyndigheter.

Konverterer uten forvarsel

Den nye valutaen har hittil vært stabil, men nyhetsbyrået påpeker at folks skepsis til å ta den i bruk henger sammen med mer enn stabiliteten. Regjeringen har flere ganger tidligere konvertert dollar på zimbabweres bankkonti til lokal valuta – uten forvarsel. I tillegg har den innført strenge uttaksbegrensninger og skremt folk bort fra den formelle banksektoren.

Mukuru ble ifølge Bloomberg etablert i England i 2008, av to zimbabwere som ville sende penger hjem til familiene sine under den verste hyperinflasjonen. I fjor gikk overføringer for 1,9 milliarder dollar til Zimbabwe, og mange ble kanalisert gjennom Mukuru som betjener syv millioner aktive kunder i markeder fra Lesotho til Kenya. Men kontanter flys inn bare til Zimbabwe, som utgjør nesten halve virksomheten.

– Vil du være relevant i et teknologi- eller fintech-miljø i Afrika, må du ha disse sterke inn- og utgangene til kontanter, sier Mukuru-sjef Andrew Jury.