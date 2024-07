Nvidia stuper over syv prosent

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,6 prosent og står i 18.206,06 poeng mens Dow Jones faller 0,1 prosent til 40.920,70 poeng. S&P 500 faller 1,0 prosent til 5.608,71 poeng.

Oppdatert klokken 18.48: Teknologitunge Nasdaq faller hele 2,9 prosent mens S&P 500 er ned 1,4 prosent. Dow Jones går motsatt vei, og kan vise til en oppgang på 0,6 prosent.

Store selskaper som Chevron, Johnson & Johnson og Unitedhealth Group bidrar til å løfte Dow Jones.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,18 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 12,4 prosent til 14,82.

Teknologifall

Teknologiaksjer som ASML Holding, Nvidia, AMD og Taiwan Semiconductor straffes i aksjemarkedet etter meldinger om strammere eksportrestriksjoner fra USA på grunn av økte geopolitiske spenninger.

Ifølge Bloomberg vurderer Biden-administrasjonen å slå ned på selskaper som eksporterer kritisk teknologi til Kina. Samtidig skal Donald Trump ha uttalt at Taiwan burde betale USA for å forsvare landet.

AMD faller 8,8 prosent mens Nvidia er ned 7,6 prosent.

Det er også verdt å merke seg at ASML Holding, som er notert i Nederland, falt 10,9 prosent i onsdagens handel.

Boligbygging

Boligbyggingen i USA økte med tre prosent på månedsbasis i juni, til en sesongjustert årstakt på 1,35 millioner boliger. Ifølge Trading Economics var det ventet en årstakt på 1,30 millioner boliger. Samtidig økte antall nye boligbyggingstillatelser med 3,4 prosent på månedsbasis til en årstakt på nesten 1,45 millioner.

IMF

Tirsdag var IMF ute med en oppdatering av World Economic Outlook, uten de store endringene. Ifølge DNB Markets ble prognosene for amerikansk økonomi nedrevidert en tidel for 2024 og holdt uendret i 2025. Veksten er dermed ventet å avta fra 2,6 prosent i 2024 til 1,9 prosent i 2025.