Saken oppdateres.

Ukens tredje handelsdag har vært preget av et negativt sentiment på de amerikanske børsene etter nyheten om at Biden-administrasjonen vurderer en omfattende innstramning av handelsrestriksjonene overfor Kina, for å stramme inn den kinesiske tilgangen til den kritiske halvlederteknologien.

Slik gikk det med de ledende indeksene på New-York børsen:



Den brede samleindeksen S&P 500 endte ned 1,4 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones gikk opp 0,6 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq falt hele 2,8 prosent og ble dagens klare taper.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt til 4,151 prosent, mens den såkalte «fryktindeksen» VIX steg tosifret med 10 prosent til 14,52.

Halvleder-aksjer ble straffet hardt

Teknologiaksjer som ASML Holding, Nvidia, AMD og Taiwan Semiconductor ble hardt straffet i aksjemarkedet etter meldinger om strammere eksportrestriksjoner fra USA på grunn av økte geopolitiske spenninger.

Ifølge Bloomberg vurderer Biden-administrasjonen å slå ned på selskaper som eksporterer kritisk teknologi til Kina. Samtidig skal Donald Trump ha uttalt at Taiwan burde betale USA for å forsvare landet.

Samtlige tungvektere innen halvlederproduksjon falt betydelig onsdag. AMD-aksjen falt over 10 prosent, Taiwan Semiconductor falt nær 8 prosent, Nvidia falt 6,7 over prosent, Micron falt 6 prosent og Broadcom falt nær 8 prosent.

Det er verdt å merke seg at til tross for store tap hos konkurrentene i sektoren, er den «mest amerikanske» halvlederaksjen Intel opp 0,3 prosent etter dagens nyhet.