Hedgefondforvalter Ole Andreas «Tigergutt» Halvorsen har bygget opp en bilsamling av høy internasjonal standard. I garasjen har han 16 superbiler til en verdi av 800 millioner kroner.

Luksusmerker som Ferrari, Aston Martin og McLaren er alle representert. Den dyreste bilen i garasjen er en Bugatti Centodieci fra 2022, som er laget i kun ti eksemplarer. Nybilprisen var 9 millioner dollar, og vil du kjøpe en brukt, må du trolig ut med over 12 millioner dollar.

Båtbransjen gikk på grunn i fjor, med store inntektsfall og underskudd for flere av aktørene. For Askeladden ble omsetningen halvert, og driften gikk 10 millioner kroner i minus.

Henrik Askvik, styreleder og største eier i Askeladden, tror det i all hovedsak handler om at rentenivået påvirker psykologisk. Han sier 2024 går omtrent like svakt så langt, men tilføyer at man er optimister i denne bransjen, og spår gradvis bedre etterspørsel.

Sølvprisen kommer helt sikkert til å doble seg. Det mener Torodd Rande, daglig leder i det tradisjonsrike edelmetallselskapet K.A. Rasmussen. Han synes sølv er veldig lavt priset med tanke på investering og funksjonalitet, og at det ikke finnes noe bedre materiale.

Sølvprodukter utgjør en stor del av K.A. Rasmussens inntekter. I fjor omsatte selskapet for 1,6 milliarder kroner, men nedskrivninger førte til et underskudd på rundt 10 millioner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om drapsforsøket på Donald Trump. Det er mye vold og drap i USA, og det er ikke sjokkerende at det kommer et attentat.

Vil attentatet styrke Trump i kampen mot Joe Biden? Åpenbart, sier vi. Det kan bli rene overkjøringen, skriver Hegnar.

I dag rettes oppmerksomheten mot Schibsted, Telenor, Komplett og TGS, som alle kommer med kvartalstall. Det blir også ny rentebeslutning fra Den europeiske sentralbank.

Oslo Børs steg onsdag 0,5 prosent til 1.431 poeng. Et fat Brent nordsjøolje kostet 84 dollar og 25 cent, en dollar kostet 10 kroner og 74 øre, mens en euro kostet 11 kroner og 73 øre.

Finanskalender

Resultat pr. 2. kv.:

Hexagon Purus: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Komplett: Kl. 07.00, Haakon VIIs gt. 2 kl. 09.00, webcast

Schibsted: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Telenor: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 09.00

TGS: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Makro: