Kraftig børsfall i Asia

Asia-børsene faller bredt etter en nedgang i globale halvlederaksjer. Dette skjer etter rapporter om at Biden-administrasjonen vurderer å utvide handelsrestriksjoner og innføre strengere sanksjoner på selskaper som eksporterer utstyr for chipproduksjon til Kina. Stemningen ble ytterligere svekket etter at Donald Trump uttalte at Taiwan bør betale USA for forsvar.

I Japan faller Nikkei 2,0 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,1 prosent.

Japanske yen står torsdag morgen i 156,43 mot dollaren. Investorer ser nå frem til sentralbankens rentebeslutning i slutten av juli, hvor det er forventet at banken vil øke renten.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,1 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,2 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 1,3 prosent.

I India faller Sensex 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,2 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,6 prosent.