Kriserammede Viaplay i pluss på driften

I fjor sommer ble det for alvor kjent at Viaplay var på dypt vann etter at selskapet meldte om store økonomiske utfordringer og nedjusterte utsiktene for 2023. I håp om å redde seg inn annonserte selskapet en restruktureringsplan i desember. De hentet 4 milliarder kroner gjennom en emisjon og nedskrev gjelden med 2 milliarder kroner.

Krisen ble likevel med inn i det nye året. Resultatet etter skatt for hele 2023 var på minus 9.747 millioner svenske kroner, og i første kvartal i år hadde selskapet et driftsunderskudd på 473 millioner kroner.

Torsdag la Viaplay frem tall for andre kvartal, og kan endelig vise til positive resultater.

Viaplay (Mill. kr) 2.kv/24 2.kv/23 Driftsinntekter 4,292 4,282 Driftsresultat 7 -6,551 Resultat før skatt -97 -6,586 Resultat etter skatt -120 -5,886

Driftsresultatet var marginalt positivt, og endte på 7 millioner svenske kroner. Dette er likevel en sterk oppgang fra underskuddet på 6.551 millioner kroner i andre kvartal 2023.

Selskapet omsatte for 4.292 millioner svenske kroner, opp fra 4.282 millioner i samme periode i fjor. Resultatet etter skatt var på minus 120 millioner, mot underskuddet på 5.886 millioner kroner i andre kvartal 2023. Årsaken til kvartalets negative resultat er høye finanskostnader.

Viaplay er notert på Stockholm Børs, og har falt 95 prosent siste året. I kjølvannet av den ferske kvartalsrapporten stiger aksjen 18 prosent. Det siste året har aksjen falt 95 prosent.

Kundene trosser økte priser

Etter å ha økt prisene har strømmeselskapet mistet i overkant av 240.000 abonnenter, en reduksjon på 4,9 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Likevel viser inntektsveksten på 0,2 prosent at tilstrekkelig mange kunder har valgt å bli.

«Den organiske inntektsveksten på 3 prosent innen våre kjernevirksomheter ble drevet av en 7 prosent økning i abonnementssalg for lineære kanaler, som følge av at vi økte prisene for å gjenspeile verdien av innholdstilbudet», sier konsernsjef i Viaplay, Jørgen Madsen Lindemann i en pressemelding.

Kundelojaliteten er gode nyheter for aksjonærene, som har bekymret seg for store frafall som følge av prisøkninger.

Dessuten skyldes reduksjonen i abonnenter trolig ikke prisøkningene alene. Det kriserammede selskapet har vært nødt til å forlate flere markeder og avsluttet tapsgivende markedsføringskampanjer, skriver DI.

Sikrer avtaler

I løpet av kvartalet annonserte Viaplay nye langsiktige samarbeid med Formel 1 og UEFA som skal bidra til å øke seertallene og skape kommersielle muligheter. I etterkant av torsdagens kvartalsrapport ble det kjent at selskapet åpner for å selge de eksklusive rettighetene til utvalgte Champions League-kamper til andre aktører, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Driftsunderskuddet på 72 millioner svenske kroner er i tråd med selskapets helårsutsikter, og reflekterer blant annet høye kostnader knyttet til sport.

«Vi lanserer nye, forbedrede og mer relevante produkter, snakker med våre partnere om hvordan vi best kan tjene penger på vårt innhold, og reduserer kostnader i alle områder», sier Madsen Lindemann.

Tidligere i år gikk Madsen Lindemann hardt ut mot abonnenter som deler kontoen sin med andre. Nå melder selskapet at de vil stramme inn på tiltakene for å forebygge verdilekkasjen forårsaket av kontodeling og piratkopiering.