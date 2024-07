En feil blir ikke mer riktig av at den gjentas

Debattinnlegg: Marthe Skaar, kommunikasjonsdirektør i Norges Bank Investment Management (NBIM)

Det er såpass mange omtrentligheter og påstander i innlegget «Tangens kalkulerte reise mot den internasjonale stjernehimmelen» at det er mye å ta tak i. Det viktigste for oss er å påpeke at det inneholder en ren faktafeil om at NBIM kjører en form for omkamp rundt Stortingets vedtak om ikke å åpne for investeringer i unoterte aksjer (private equity).

Faktum er at hverken Tangen eller NBIM bedriver noen omkamp.

Forfatterne hevder at NBIM i etterkant av vedtaket tok initiativ til å opprette et ekspertråd for å gjøre en ny vurdering, og at det ble gjennomført et seminar med politikere i London hvor det ble forsøkt å påvirke disse.

Dette er feil.

Etter at forfatterne av innlegget fikk et motsvar fra en person som forøvrig ikke har noen tilknytning til NBIM, fremmer de den samme påstanden igjen i innlegget «Tangens kamp for private equity». Og nå presiseres det at selve essensen i deres kritikk går nettopp på denne påståtte «omkampen».

«Vårt hovedbudskap er ikke kritikk av Tangens bidrag til kunstens eller folkeopplysningens fremme, men hans omkamp for at Oljefondet skal gå inn Private Equity, altså unoterte aksjer. I grunnleggende maktfordelingsteori skal ikke embedsverket bedrive regelmessig omkamp. I Norge bestemmer politikerne i form av utøvende statsmakt, og over dem igjen vedtar den folkevalgte lovgivende forsamling regelverket. Dette må embedsverket som inkluderer Oljefondet akseptere, selv om de egentlig ønsket et annet utfall.»



