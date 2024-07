Saken oppdateres.

Den europeiske sentralbanken holder styringsrenten (refirenten) uendret på 4,25 prosent, som ventet. Sentralbanken holder pressekonferanse kl. 14:45. Den marginale innskuddsrenten holdes uendret på 3,75 prosent og den marginale utlånsrenten holdes også uendret på 4,50 prosent.

På forhånd var det ventet 2,7 prosent sannsynlighet for at sentralbanken skulle kutte renten, ifølge Bloomberg-data.

Markedet forblir nokså roligt – euroen og tyske statsobligasjoner holder på dagens tidligere tap. Euroen styrker seg mot kronen, opp 0,3 prosent for dagen til 11,7621 kroner pr. euro.

«ECB forplikter seg ikke til en spesfikk rentevei.» «Det innenlandske prispresset er fortsatt høyt,» var noen av det som stod i rapporten.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank1 SR-Bank:

– Dette var helt som forventet. Sentralbanken uttrykker bekymring for inflasjon over målet og særlig lønnsvekst.

– Sentralsentralbanksjefen sier lite om neste kutt og forholder seg nokså slavisk til de tallene som kommer.

– Markedet tror fortsatt på to eller tre kutt før jul. Det tror også jeg. Det virker rimelig hvis inflasjonen fortsetter å falle.

– Når disse kuttene kommer, er veien mer åpen for kutt også her hjemme - mest trolig i desember.

ECB senket renten med 25 basispunkter i juni, som ventet. Fra møtet i juni uttalte sentralbanken at de fortsatt var dataavhengige og fulgte en møte-til-møte tilnærming. Sentralbanksjef Lagarde styrket budskapet under ECB Forum on Central Banking i Portugal tidligere i måneden. ECB har vært forberedt på at lønnsveksten skal bremse litt, mens nylige data ikke har vært veldig støttende i den forstand.

De fleste venter to ytterligere 25 basispunkters kutt ut året, i september og desember, mens markedet har priset inn ett fullt kutt, og er på god vei mot det andre, ifølge Bloomberg.

Den europeiske sentralbankens nøkkelrenter 1) Refinansieringsrenten, også kalt «refirenten» (Main refinancing rate) Renten kommersielle banker kan låne penger fra ESB på mellomlang sikt (mellom 2 uker til 3 måneder).

Også referert til som renten på Main refinancing operations (MROs)

(MROs) Sørger for mesteparten av likviditeten i banksystemet.

Etter rentemøtet den 18. juli er refirenten på 4,25 prosent. 2) Den marginale lånerenten (Marginal lending rate) Renten kommersielle banker kan låne penger fra ESB på kort sikt (over natten).

Er høyere enn refinansieringsrenten.

Etter rentemøtet den 18.juli ble renten ned til 4,50 prosent. 3) Innskuddsrenten (Deposit interest rate) Renten kommersielle banker får på sine innskudd i ESB på kort sikt.

«Motsatt» av den marginale lånerenten, ved at den virker på innskudd i ESB på kort sikt.

Var negativ fra oljepriskrisen i 2014 til juli i 2022, da den ble hevet til 0 prosent. Dermed må ikke banker lenger betale avgifter knyttet til innskudd i ESB.

Etter rentemøte den 18. juli er innskudsrenten på 3,75. Kilde: ESB

Referatet fra juni viste at noen av medlemmene mente at de tilgjengelige dataene siden forrige møte ikke hadde økt deres tillit til at inflasjonen ville konvergere til målet på 2 prosent.