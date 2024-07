Saken oppdateres.

Sentralbanksjef Christine Lagarde i ECB sier risikoen for den økonomiske veksten er tiltet mot nedsiden. Innkommende data tyder på at økonomien i euroområdet vokste i andre kvartal, men i et lavere tempo enn forrige kvartal, ifølge TDN Direkt.

I pressekonferansen sier Lagarde: «spørsmålet om hva vi skal gjøre i september er helt åpent.» Dagens beslutning om å holde rentene uendret var enstemmig i ECB-rådet.

Lite action i markedet

Markedets reaksjon på Lagardes pressekonferanse – i hvert fall foreløpig – tyder på at alle ønsker å bli ferdig med dette. På den ene siden, på den andre siden... konklusjonen er at i dag er en kjedelig dag, og septembermøtet er fortsatt åpent, skriver Bloomberg.

Ved spørsmål om utsiktene til høyere tollsatser i USA, sier Lagarde at det er et område der tjenestemenn «selvfølgelig vil være oppmerksomme på hvilke politiske beslutninger som tas av hvem som helst i fremtiden.»